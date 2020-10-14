Şehit Furkan Erbil'in ailesine şehadet belgesi verildi
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Şehit Furkan Erbil'in ailesine şehadet belgesi verildi

14.10.2020 18:28 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:32
Şehit Furkan Erbil'in ailesine şehadet belgesi verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev dönüşü kaza yapan araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in ailesine şehadet belgeleri verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev dönüşü kaza yapan araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in ailesine şehadet belgeleri verildi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. R. Galip Vidinloğlu, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ile birçok yetkili eşliğinde Şehit Erbil'in merkez Deveciler Mahallesi'nde yaşayan ailesi ile Kuzeykent Mahallesi'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Şehit ailelerine Kastamonu Valisi Avni Çakır tarafından şehadet belgeleri verildi.

Şehadet belgesini, şehit ailesine Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına takdim ettiğini söyleyen Vali Aveni Çakır, "Sizlerin oğlu bizim de kardeşimiz, evladımız olmuştur. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehitlerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Şehitliğin yüce bir mertebe olduğunu belirten Kastamonu Belediye Başkanı R. Galip Vidinloğlu ise, "Bu toprakları bizlere vatan kılan şehitlerimizin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizlerin en önemli görevidir. Sizler şehitlerimizden devletimize, milletimize, bizlere en büyük, en kıymetli emanetlersiniz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna kahramanca mücadele eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Emanetlerine her zaman sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

"Metanetimi koruyorum"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev dönüşü kaza yapan araçta yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in babası Kaya Erbil, metanetlerini korumaya çalıştıklarını belirterek, "Hüzünlüyüz, Allah bizlere sabrını, selametini fazlasıyla verdi ancak eşim için aynı şeyi söyleyemem, ana yüreği ne de olsa, onun bir an olsun aklından çıkmıyor. Yüreği sızlıyor fakat bu devlet için ne mutlu ki bize bir şehidimiz var" dedi. - KASTAMONU

Şehit Furkan Erbil'in ailesine şehadet belgesi verildi
Şehit Furkan Erbil'in ailesine şehadet belgesi verildi
Şehit Furkan Erbil'in ailesine şehadet belgesi verildi
Şehit Furkan Erbil'in ailesine şehadet belgesi verildi
Şehit Furkan Erbil'in ailesine şehadet belgesi verildi
Şehit Furkan Erbil'in ailesine şehadet belgesi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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