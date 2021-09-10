Şehit eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Şehit eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

11 Eylül 2020 yılında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar'ın eşi Pınar Uyar Polatlı'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederken, oğlu Sabri Mete Uyar ve yeğeni olduğu öğrenilen A.C ise yaralandı.

11 Eylül 2020 yılında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar'ın eşi Pınar Uyar Polatlı'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybederken, oğlu Sabri Mete Uyar ve yeğeni olduğu öğrenilen A.C ise yaralandı.

Kaza; Polatlı Basri Mahallesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; şehidin eşi Pınar Uyar'ın kullandığı 06 JOT 66 plakalı otomobil Basri çıkısında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Yapılan araştırmalarda hayatını kaybedenkişinin11 Eylül 2020 yılında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar'ın eşi Pınar Uyar olduğu belirlendi. Şehidin oğlu Sabri Mete Uyar ve eşinin yeğeni A.C yaralandı.

Yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eşinin şehadet tarihinden 1 gün önce hayatını yitirdi.

Şehit Yusuf Uyar'ın 11 Eylül 2020 tarihinde şehadet haberini alan aile fertleri aradan geçen 1 yıl sonra ise karısı Pınar Uyar'ın 1 gün önce 10 Eylül 2021 tarihinde acı haberini aldı.

Şehidin eşi Pınar Uyar'ın, yarın Yassıhöyük Mahallesi'nde yapılacak olan cenaze töreninin ardından defnedileceği öğrenildi. - ANKARA

Şehit eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yol tartışması kavgaya döndü! Baltayla saldırdığı adamın katili oldu
Yol tartışması kavgaya döndü! Baltayla saldırdığı adamın katili oldu
Kadın hasta hemşireye önce küfürler savurdu, sonra da saçlarını yoldu
Kadın hasta hemşireye önce küfürler savurdu, sonra da saçlarını yoldu
Cep telefonu hırsızını, vücudundaki dövmeler ele verdi
Cep telefonu hırsızını, vücudundaki dövmeler ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Seda Sayan Yıldız Tilbe Şevket Çoruh
Spor Marcao Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şehit eşi trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 15:24:06. #1.16#

title