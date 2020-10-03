Şehit eşi için çeşme yaptırdı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Ayşe Çağlağan, kendi imkanlarıyla şehit eşi için mezarlığa çeşme yaptırdı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Ayşe Çağlağan, kendi imkanlarıyla şehit eşi için mezarlığa çeşme yaptırdı.

Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, "4 Ekim 1995 yılında Mardin ili Nusaybin ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Adem Çağlayan'ın hatırası için, eşi Ayşe Çağlayan tarafından Emet ilçesine bağlı Günlüce köyümüz mezarlığına çeşme yaptırıldı. Allah şehit eşimizin hayratını kabul etsin. Köy muhtarlığı olarak bizde çeşmeye su naklini gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı