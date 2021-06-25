Şehit Eren'in o paylaşımı 4 yıl sonra yeniden gündem oldu

TRABZON'da, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözleri, yıl dönümünde yeniden sosyal...

TRABZON'da, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15), sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de paylaştığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' sözleri, yıl dönümünde yeniden sosyal medyanın gündemi oldu. Binlerce kişi, 'İyi ki varsın Eren' paylaşımlarında bulundu.

Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateş sırasında, Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül'ün hayatını kaybetmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Şehit olmadan önce sosyal medyadaki hesabında 24 Haziran 2017'de 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Eren Bülbül, o paylaşımın yıl dönümünde yeniden sosyal medyanın gündemi oldu. Sosyal medya kullanıcıları Eren Bülbül'ün o sözlerini 'İyi ki varsın Eren' notuyla paylaştı.Öte yandan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, şehit Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in hayatının sinema filmiyle beyaz perdeye taşınmasına ilişkin, "Eren Bülbül'ün hayatını anlattığımız sinema filmimizin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Unutmadık, unutmayacağız... İyi ki varsın Eren" notuyla paylaşımda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Turan