ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI
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ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç(20), memleketi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde silah kazası sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç(20), memleketi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Nusaybin ilçesinde hudut görevi sırasında silah kazası sonucu yaralanan Piyade Er Rıdvan Sağdıç, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit oldu. Şehit Sağdıç'ın naaşı, Mardin Havalimanı'nda düzenlenen askeri törenin ardından uçakla Tekirdağ'ın Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirilip, buradan Kapaklı ilçesine götürüldü.

Sağdıç'ın cenazesi halelik alınmasının ardından, Karaağaç Mahallesi'nde cenaze tören düzenlendi. Törene, şehidin annesi Kezi babası Turan, kardeşleri Çiçek, Figen ve Ceylan Sağdıç ile yakınları ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehit Sağdıç için düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Sağdıç'ın yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Rıdvan Sağdıç, Fatih Mahallesi Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI
ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI
ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI
ŞEHİT ER SAĞDIÇ, GÖZYAŞLARI ARASINDA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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