Şehit Er'in Ailesinden Vali Büyükakın'a Ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından geçen yıl düzenlenen saldırıda şehit edilen Osman Er'in ailesi, Vali Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.



Vali Büyükakın, ziyarette yaptığı konuşmada, şehidin babası İsmail Er, annesi Hayriye Er ve kardeşi Fatih Er'e başsağlığı dileklerini iletti.



Şehitlik ve gaziliğin yüce bir makam olduğunu ifade eden Büyükakın, şöyle konuştu:



"Vatanımıza ve istiklalimize kasteden hain düşmanlara karşı yurdumuzun her karış toprağını aziz kanlarıyla sulayanlardan gururluyuz. Şehit ve gazilerimiz sayesinde bu vatan topraklarında özgürce yaşıyoruz. Ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Buna kalkışanlar, gerekli cevabı her zaman fazlasıyla almıştır."



Ziyarette, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammed Akgül de hazır bulundu.