Şehit Er Ercan Türkmen, Vefatının Sene-i devriyesinde Anıldı

Siirt'te 21 Nisan 1999'da silahla yaralanarak vazife malulü olan ve tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede 21 yıl sonra yaralandığı tarihte şehit olan er Ercan Türkmen, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı.