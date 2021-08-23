Şehit Er Ercan Türkmen, Vefatının Sene-i devriyesinde Anıldı
Siirt'te 21 Nisan 1999'da silahla yaralanarak vazife malulü olan ve tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede 21 yıl sonra yaralandığı tarihte şehit olan er Ercan Türkmen, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı.
Siirt'te 21 Nisan 1999'da silahla yaralanarak vazife malulü olan ve tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede 21 yıl sonra yaralandığı tarihte şehit olan er Ercan Türkmen, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı. Sayın Valimiz Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile birlikte Şehit Er Ercan Türkmen'in Erzincan merkeze bağlı Ulalar'daki ailesi ile görüşerek taziye dileklerinde bulundular.
Kaynak: Habermetre