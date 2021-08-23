Şehit Er Ercan Türkmen, Vefatının Sene-i devriyesinde Anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şehit Er Ercan Türkmen, Vefatının Sene-i devriyesinde Anıldı

Şehit Er Ercan Türkmen, Vefatının Sene-i devriyesinde Anıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Siirt'te 21 Nisan 1999'da silahla yaralanarak vazife malulü olan ve tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede 21 yıl sonra yaralandığı tarihte şehit olan er Ercan Türkmen, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı.

Siirt'te 21 Nisan 1999'da silahla yaralanarak vazife malulü olan ve tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede 21 yıl sonra yaralandığı tarihte şehit olan er Ercan Türkmen, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı. Sayın Valimiz Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt ile birlikte Şehit Er Ercan Türkmen'in Erzincan merkeze bağlı Ulalar'daki ailesi ile görüşerek taziye dileklerinde bulundular.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Sibel Can Hande Erçel Davut Güloğlu Kaan Yıldırım
Spor Marcao Mert Günok Sergen Yalçın Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şehit Er Ercan Türkmen, Vefatının Sene-i devriyesinde Anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 14:39:01. #1.14#

title