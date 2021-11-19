Şehit Cihan Geçit Son Yolculuğuna Uğurlandı
Şırnak Uludere'de şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.
ŞIRNAK (Habermetre) - Şırnak Uludere'de şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cenaze merasimi sonrasında yaptığı değerlendirmede;
"Şırnak Uludere'de şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'i son yolculuğuna uğurladık.
Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Ruhu şad, makamı ali olsun. " ifadelerini kullandı.
Şırnak Uludere'de şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz
Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'i
son yolculuğuna uğurladık.
Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum????
Ruhu şad, makamı ali olsun. pic. twitter. com/tJ37PdXOU6
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2021 Bizi Takip Edin
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