Şehit Cihan Geçit Son Yolculuğuna Uğurlandı - Haberler
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Şehit Cihan Geçit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Şehit Cihan Geçit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şırnak Uludere'de şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.

ŞIRNAK (Habermetre) - Şırnak Uludere'de şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen cenaze merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cenaze merasimi sonrasında yaptığı değerlendirmede;

"Şırnak Uludere'de şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'i son yolculuğuna uğurladık.

Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Ruhu şad, makamı ali olsun. " ifadelerini kullandı.

Şırnak Uludere'de şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz

Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'i

son yolculuğuna uğurladık.

Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum????

Ruhu şad, makamı ali olsun. pic. twitter. com/tJ37PdXOU6

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2021 Bizi Takip Edin

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