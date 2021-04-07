Şehit Burak Genççelebi kimdir? Konya'da düşen uçakta şehit olan Burak Genççelebi kaç yaşında?

Konya'da düşen uçakta şehit olan Burak Genççelebi için başsağlığı mesajları gelmeye devam ederken vatandaşlar Burak Genççelebi kimdir? Burak Genççelebi kaç yaşında? sorularının yanıtları merak ediliyor. Düşen Türk Yıldızları eğitim uçağının kırıma uğrama sebebi ve şehit olan personel hakkında detaylar da geliyor...

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin ulaştığı pilotun, şehit olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

ŞEHİT BURAK GENÇÇELEBİ KİMDİR?

Konya'nın Karay ilçesinde 1xNF-5 uçağı düştü. Düşen uçağın pilotu Burak Genççelebi, şehit oldu. CNN Türk'te yer alan habere göre; şehit pilot Burak Genççelebi'nin uçakta tek olduğu öğrenildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait bir NF-5 uçağı, 7 Nisan 2021'de saat 14:15'te bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradı.36 yaşlarında olduğu öğrenilen Burak Genççelebi'nin İzmir'in Çiğli ilçesinden geldiği ve bir yıldır Konya'da bulunduğu öğrenildi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, pilotun 2007'den beri uçuş yaptığını bildirdi.