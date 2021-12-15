Şehit Babası Aktaş'tan Vali Canbolat'a Ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Babası Aktaş'tan Vali Canbolat'a Ziyaret

Şehit Babası Aktaş'tan Vali Canbolat'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Aktaş'ın babası Mehmet Aktaş, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

ÇUKURCA, HAKKARİ (Habermetre) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Aktaş'ın babası Mehmet Aktaş, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title