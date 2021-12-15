Şehit Babası Aktaş'tan Vali Canbolat'a Ziyaret
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Aktaş'ın babası Mehmet Aktaş, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.
ÇUKURCA, HAKKARİ (Habermetre) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine yönelik terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Aktaş'ın babası Mehmet Aktaş, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.
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