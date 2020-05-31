Şehit Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı Şehidin tabutuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da omuz verdi Şehidin eşi Gözde Arslan Bakan Soylu'ya: "Çocuğum için sabrediyorum, helalleşemedik bile" Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis...

31.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 31.05.2020 19:36

Şehit Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin tabutuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da omuz verdi

Şehidin eşi Gözde Arslan Bakan Soylu'ya: "Çocuğum için sabrediyorum, helalleşemedik bile"

SAMSUN - Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan kişinin silahlı saldırısına uğrayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehidin eşi Gözde Arslan'a tabut başında teselli verdi. Gözde Arslan da Bakan Soylu'ya, "Çocuğum için sabrediyorum, helalleşemedik bile" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında, polis ekiplerinin durumundan şüphelenilen üç şahsa kimlik kontrolü yapmak için yaklaşması esnasında şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru Atakan Arslan şehit olmuştu.

31 yaşındaki Atakan Arslan'ın 2 yıldır Diyarbakır'da görev yaptığı evli ve 3 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi bugün ilk önce helallik alınmak üzere baba ocağına getirildi. İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki baba evinin önünde şehit polis memuru için dua edildi ve helallik alındı. Şehidin cenazesi alınan helalliğin ardından Çarşamba Rıvan Paşa Camisi'ne getirildi.

Şehidin Çarşamba'daki cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu aile fertlerinin hepsini tek tek teselli etti. Şehit eşinin tabutunun başından ayrılmayan Gözde Arslan'a da tesellide bulunan Soylu'ya acılı şehit eşi, "Çocuğum için sabrediyorum, helalleşemedik bile" dedi.

Şehit Atakan Arslan'ın cenazesi, öğle ezanının ardından kılınan cenaze namazının ardından Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedilmek üzere yola çıktı. Bakan Soylu şehit Arslan'ın tabutunu omuzladı.

Cenaze törenine ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Alb. Recep Ali Üstün, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede fiziksel mesafe kurallarına uyulması için yerlere bantla uyarı daireleri yapıldı.

Şehit Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

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