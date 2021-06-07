Son dakika... Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika... Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı Çanakkale'de kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Çanakkale'de kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

Çanakkale'de meydana gelen kazada polis memuru Cihan Türkmenoğlu ile beraber hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43), Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Kumluk Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Işık'ın cenazesine Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Hava Meydan komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Jandarma Komutanı Barış Ünver ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika... Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika... Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Ak

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