Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyinde, 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer (22), memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

IRAK'ın kuzeyinde, 'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer (22), memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer için memleketi Kırşehir'in Mucur ilçesi Medetsiz köyünde tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Garnizon Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan, 5 yıl önce mide kanamasından babası Fatih Tuncer'i, 1,5 yıl önce de akciğer yetmezliğinden annesi Dürdane Tuncer'i kaybeden Yılmaz Tuncer'in cenazesinde, ağabeyleri Hacı Hasan, Ferdi ve Musa Tuncer tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Şehidin 6 yaşındaki yeğeni Fatih Efe Tuncer ise amcasının tabut başındaki fotoğrafını sevdi.

Kılınan cenaze namazının ardından Tuncer'in cenazesi daha önce vefat eden anne ve babasının bulunduğu mezarlığa defnedildi.


- Kırşehir
Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit astsubay, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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