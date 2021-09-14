Şehit Astsubay Mustafa Ayna adının verildiği okulda anıldı - Haberler
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Şehit Astsubay Mustafa Ayna adının verildiği okulda anıldı

İhlas Haber Ajansı / İlkay Sever - Haberler | Güncel

Şehit Astsubay Mustafa Ayna adının verildiği okulda anıldı Mardin'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın ismi, Çorum'un Osmancık ilçesinde bir okula verildi.

Şehit Astsubay Mustafa Ayna adının verildiği okulda anıldı

ÇORUM - Mardin'in Derik ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın ismi, Çorum'un Osmancık ilçesinde bir okula verildi. Şehit Astsubay Mustafa Ayna adının verildiği okulda anıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve 2006 yılında yıldız tip projeye uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılıp, aynı yıl eğitime başlayan Osmancık Anaokulu'nun yeni ismi Şehit Mustafa Ayna Anaokulu oldu. Okulda anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, okul müdürü Tuğba Yüktaşır, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile şehidin annesi Gülsün ve babası Muzaffer Ayna ile yakınları katıldı.

Miniklerden 'kalbimizdesin Mustafa abi' pankartı

Programda anaokulu öğrencileri 'kalbimizdesin Mustafa abi' yazılı pankart açarak şiir okudu. Ardından şehidin biyografisi slayt gösterisi eşliğinde okunurken anı defterine İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör duygu ve düşüncelerini yazdı.

Kaymakam Akpay, anı defterine yazdığı mesajda; "Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için şehit olan sayın Mustafa Ayna şehidimizin ruhu şad olsun. Çok değerli ailesi ve bütün milletimize sabırlar dilerim. Şehidimizin ismi inşallah sonsuza kadar yaşatılacak" ifadelerine yer verdi.

Anma programı günün anısına çektirilen fotoğrafın ardından son buldu.

Şehit Astsubay Mustafa Ayna adının verildiği okulda anıldı

Şehit Astsubay Mustafa Ayna adının verildiği okulda anıldı

Şehit Astsubay Mustafa Ayna adının verildiği okulda anıldı

Şehit Astsubay Mustafa Ayna adının verildiği okulda anıldı
İhlas Haber Ajansı / İlkay Sever - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şehit Astsubay Mustafa Ayna adının verildiği okulda anıldı - Haberler
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