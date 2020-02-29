: Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Akçadağ'ın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

29.02.2020 01:37 | Son Güncelleme: 29.02.2020 01:39

İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı'na getirilen 29 yaşındaki şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç ile İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, kaymakam ve belediye başkanları karşıladı.

Vali Özkan ve beraberindekiler, şehidin ailesine taziyelerini bildirdi.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna götürüldü.

Şehidin kardeşi Rukiye Akçadağ, ağabeyini, şapkasıyla tabuta sarılarak "Ağlamayacağız abicim, kimseyi güldürmeyeceğiz." ifadesini kulladı. Şehidin bir kardeşi de naaşı asker selamıyla karşıladı.

Şehidin cenazesinin, yarın tarihi Ulu Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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