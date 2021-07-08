ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesi Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı (21), memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Şehit annesi Dudu Çiftçibaşı, cenazede oğlunun fotoğrafına sarılarak, Canımın içi gitti diyerek ağladı.

Kızıltepe ilçesindeki Şenyurt bölgesinde, Suriye sınır hattında devriye görevi yapılan askeri araca, teröristlerce saldırı yapıldı. Araçta bulunan Piyade Astsubay Çavuş Cihan Çiftçibaşı, yaralandı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçibaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Şehit olan Çiftçibaşı'nın cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine gönderildi. Çakıllı köyünde kılınan cenaze namazına, Vali İnci Sezer Becel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, baba Resul Çiftçibaşı, anne Dudu Çiftçibaşı, iki kız kardeşi ve vatandaşlar katıldı. Cenazede Şahit Çiftçibaşı'nın yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Anne Dudu Çiftçibaşı oğlunun fotoğrafına sarılarak, Canımın içi gitti diyerek ağladı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Çiftçibaşı'nın cenazesi Çakıllı köyünde toprağa verildi.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber | Şehit Müslüm Cihan Çiftçibaşı'ın naaşı memleketine getirildi
Son dakika haber | Şehit Müslüm Cihan Çiftçibaşı'ın naaşı memleketine getirildi
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Balotelli Erol Bulut Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞEHİT ASTSUBAY, GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 14:37:43. #1.16#

title