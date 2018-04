Şehit Asker Akpınar'ın Adı Hatıra Ormanında Yaşayacak

Türkiye-Irak sınırında 5 Ocak 2018 tarihindeki terör operasyonunda silahının kazara ateş almasıyla şehit olan sözleşmeli er Adem Akpınar için baba ocağı Erzincan'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Erzincan Valiliği, Üzümlü Belediyesi ve Erzincan Orman İşletme Müdürlüğünce, şehit sözleşmeli er Adem Akpınar için memleketi Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki Piri Sami Mahallesi'nde hatıra ormanı oluşturulması dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile süren törende, Üzümlü Müftüsü Adem Karadeniz dua etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu programa şehit Adem Akpınar'ın eşi Begüm Ceren Akpınar, şehit eşinin askeri parkasını giyerek katıldı. Akpınar program boyunca duygusal anlar yaşadı.

Vali Ali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Erzincan'ın son 6 ayda 3 şehidi olduğunu ifade eden Arslantaş, "Hakanımız, Ademimiz ve en son Serdarımız. Son 6 ay içerisinde 3 şehidimiz oldu, ikisi Üzümlü'den. Hakan kardeşimiz Ankara'da, Adem kardeşimiz Kuzey Irak'ta ve Serdarımız da yaklaşık 15 gün önce Kemaliye'de şehit oldu." dedi.

Arslantaş, her şehit kabrinin vatanın ilelebet Türk yurdu olduğunu ispat eden mühür durumunda bulunduğunu belirterek, "Şehitlerimiz bu topraklara, toprakların bizim olduğunu gösterecek mühürlerimizdir. Her şehit kabri bu vatanın ilelebet Türk yurdu olduğunu ispat eden, bu topraklara vurulmuş mühürdür. Şehitler için toprağa dikeceğimiz her bir ağacın bekçisi olmanız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Arslantaş, şehit eşi Begüm Ceren, şehit babası Kenan Akpınar ve katılımcılar, oluşturulan alana fidan dikip suladı.

Programa, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, Erzincan Orman İşletme Müdürü Tekin Işık, Üzümlü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Gök, AK Parti Üzümlü İlçe Başkanı Mustafa Topcu, Şehit Adem Akpınar'ın yakınları, çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı.