Şehit annesinden çağrı Oğlumun mirası bu vatana sahip çıkın

İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE Belediyesi 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde hayatını kaybedenleri ve gazileri unutmadı. Kağıthane Meydanı'nda düzenlenen özel anma programına katılan şehit yakınları ve gaziler yaşadıklarını anlattı. Programda konuşan Şehit Mehmet Ali Kılıç'ın annesi Gülzerin Kılıç, 'En değerli varlığımı bu vatan için verdim. Oğlumun mirası bu vatana sahip çıkın' dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yılında Kağıthane Meydanı'nda özel bir anma programı düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen anma programının özel konukları ise şehit yakınları ve gaziler oldu. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç, AK Parti il ve ilçe protokolünün katıldığı anma programı Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başladı. O gece yaşananların anlatıldığı slayt gösterisiyle devam eden programda duygusal anlar da yaşandı. O gece yaşananların fotoğraflarının bulunduğu sergi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

'DAHA 22 YAŞINDAYDI, ÇOK HAYALLERİ VARDI"

Anma programında duygusal anlar yaşayan 15 Temmuz Şehidi 22 yaşındaki Mehmet Ali Kılıç'ın annesi Gülzerin Kılıç, duygularını şu sözlerle dile getirdi

'Mehmet Ali o gece köprüde şehit oldu. Daha 22 yaşındaydı. Çok hayalleri vardı. Ama o gece oğlumun hayallerinin hepsini bitirdiler. Olsun, vatan sağ olsun. 3 yıldır acısını içime gömüyorum ama 1 Mehmet Ali kaybettim, binlerce Mehmet Ali kazandım. Bir anne olarak çok acı çekiyorum ama çok da gururluyum. Biz bu vatan için evlat verdik, inşallah vatanımıza sahip çıkarlar. En değerli varlığımı bu vatan için verdim. İlk göz nuruma doymadım, o da bana doymadı. İkimizin hayalleri de çoktu. Hayallerimiz bitti. O beni cennette bekliyor, o ümitle yaşıyorum. Yaşamak zor ama yaşıyoruz. 15 Temmuz'dan bu yana canımız çok acıyor. Bizi bu hale getirenler 2 dünyada da çekecekler. Vatanımıza sahip çıkalım. Bu nesle oğlumun emaneti bu vatanı teslim ediyorum. Oğlumun emanetine iyi baksınlar.'

'BİZİM MİLLETİMİZ DUALARLA, ŞEHİTLERİN KANIYLA BİN YILDIR BU TOPRAKLARIN ÜZERİNDE'

Programda konuşan 15 Temmuz Gazisi Yaşar Parlak, 'Benim silahımı kulanmış, benim üniformamı giyinmiş, benim tankımın içine bir vatan haini girmiş, bizim vatanımızı bölmek istemiş. Biz de bunlara sadece bedenimizle karşılık verdik. Bizim bayrağımız hala en yukarıda dalgalanıyor. 15 Temmuz'dan sonra 2 bastona mahküm kaldık. Hiç pişmanlığımız yok. Bugün olsun gene en önde biz yürürüz. İnşallah devletimizin, milletimizin başından böyle bir olay geçmez. Ancak olursa da bizim milletimizin neler yapabileceğini zaten gördüler. Çünkü bizim milletimiz dualarla, şehitlerin kanıyla bin yıldır bu toprakların üzerinde. 3-5 çapulcu bize bir şey yapamaz' sözleriyle duygularını dile getirdi.

'RABBİM İNŞALLAH BİR DAHA BÖYLE GECELER YAŞATMASIN'

15 Temmuz şehitlerini ve gazilerini asla unutmayacaklarını söyleyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, 'Fethullah Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da düzenlenen hain darbe girişimini milletimiz tanklara tüfeklere karşı durarak def etti. Bu darbe girişiminin 3'üncü yılında Kağıthaneli vatandaşlarımızla beraber tekrar şehitlerimizi andık. Rabbim inşallah bir daha böyle geceler yaşatmasın' ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI GÖTÜNTÜLÜ)

Kaynak: DHA