ŞEHİT AİLESİNDEN İKİ DARBECİ KOMUTANA 2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen 29 yaşındaki Muharrem Kerem Yıldız'ın ailesi, darbeci askerlere "vur" emri veren eski Binbaşı Ahmet Taştan ve eski Yarbay Turgay Ödemiş'e toplam 2 milyon 200 liralık tazminat davası açtı. Muharrem Kerem Yıldız, 15 Temmuz 2016 günü darbe girişimini protesto etmek ve darbeci askerlere engel olmak amacıyla gittiği İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde, darbeci askerlerin emir ve talimatları doğrultusunda vatandaşların üzerine rastgele açılan ateş neticesinde hayatını kaybetmişti. Muharrem Kerem Yıldız'ın şehit edilmesi üzerine annesi Asiye Yıldız ve babası Mehmet Kerim Yıldız, askerlere "vur" emri veren iki eski darbeci komutana karşı tazminat davası açtı.

"SAVUNMASIZ DURUMDA ACIMASIZCA KATLEDİLDİ"

Yıldız ailesinin avukatı Murat Balcı aracılığıyla İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, "Kamuoyunda 'Köprü Davası' olarak bilinen davada, vatandaşlara acımasızca ateş açarak onları katleden Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan'ın müteveffanın ölümüne birlikte sebebiyet verdikleri sabit olup, dava konusu maddi ve manevi zararlardan müteselsilen sorumlu oldukları ortadadır. Diğer Türk evlatları gibi darbeci hainlere karşı vatanı savunurken vefat etmiş olmakla, müteveffanın vefatı sebebiyle müvekkillerimizin duyduğu acı ve ıstırabın tarifi mümkün değildir. Zira, müteveffa ülkesini korumak amacı ile cesurca direndiği sırada davalı askerler karşısında tamamen savunmasız durumda iken acımasızca katledilmesi sebebiyle müvekkillerin acısının kat ve kat arttığı ve dindirilmesi imkansız acılar ile hayatlarına devam ettiği ortadadır" ifadelerini kullanıldı. Dilekçede, şehit Muharrem Kerem Yıldız'ın annesi ve babası için davalılardan 2 milyon lira manevi ve 200 lira de destekten yoksun kalma tazminatı olmak üzere toplam 2 milyon 200 liralık tazminat talep edildi. Ayrıca iki davalının Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) nezdindeki hak ve alacakları üzerine teminatsız olarak ihtiyati haciz konulması da talep edildi.

35 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞLARDI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 34 kişinin şehit olduğu 143 sanıklı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında, eski binbaşı Ahmet Taştan ve eski yarbay Turgay Ödemiş 12 Temmuz 2018'de 35'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Köprüde yaşanan tüm suçlardan da sorumlu tutulan sanıklardan Turgay Ödemiş 3 bin 343 yıl, AhmetTaştan ise ayrıca 3 bin 323 yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı. İki sanığın cezası İstinaf Mahkemesi'nce de onanmıştı.

Görüntü dökümü: ------------------------Asiye Yıldız ve oğlu Muharrem Kerem Yıldız ile fotoğrafı

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı