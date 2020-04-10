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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Değerli Taş

- Şehit ailesinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına duygulandıran destek- Şehit ailesi...

- Şehit ailesinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına duygulandıran destek Şehit ailesi emekli maaşını kampanyaya bağışladı Şehit annesi Elmas Kablan: "Cumhurbaşkanımız başta olduğu süreçte inşallah her kötülüğü yeneriz" Kırıkkale'de bir şehit ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

10.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:40

- Şehit ailesinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına duygulandıran destek

Şehit ailesi emekli maaşını kampanyaya bağışladı

Şehit annesi Elmas Kablan:

"Cumhurbaşkanımız başta olduğu süreçte inşallah her kötülüğü yeneriz"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir şehit ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek vererek emekli maaşını bağışladı. Şehidin annesi Elmas Kablan, "Cumhurbaşkanımız başta olduğu süreçte inşallah her kötülüğü yeneriz" dedi.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Kampanyaya bir destek de 24 Şubat 2016 günü Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Osman Kablan'ın ailesinden geldi. Şehit ailesi, Kırıkkale Valiliği Vefa İletişim ve Koordinasyon Merkezini arayarak bağış kampanyasına destek sağlamak için yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Yuva Mahallesinde ikamet eden Kablan ailesini evinde ziyaret etti.

"Bu az bile ama olmadığından dolayı ne yapalım"

Burada polis memurlarına 2 bin lirayı teslim eden şehidin babası 70 yaşındaki Mustafa Kablan, "Her şey cenabı Allah'ın takdiri ilahisi. Bu vatan için hepimiz hazırız. Bugün gönderseler ben de giderim. Zaten vatanımız düzgün olsun. Zarar ziyan vermesin Allah. Cumhurbaşkanımız da çok düzgün. Ondan Allah bin kere razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Ben oğlum için 2 bin lira bağış yapacağım. Bu az bile ama olmadığından dolayı ne yapalım. Karınca kararınca devletimize bizim de ufaktan yardımımız olsun" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza uyduk, ne derse biz oradayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyduklarını belirten şehidin annesi Elmas Kablan da, "Devletimiz çok iyi. Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu süreçte inşallah her şeyleri yeneriz, kötülüğü yeneriz. Zarar vermesin kurban olduğum devletimize. Cumhurbaşkanımıza uyduk, ne derse biz oradayız. Bir ekmeğimiz olsun bölüşürüz Türkiyemiz için" şeklinde konuştu.

- Şehit ailesinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına duygulandıran destek- Şehit ailesi...

Kaynak: İHA

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