Şehit Aileleri ve Gaziler Afrin'e Gitmeye Hazır

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi Yönetim Kurulu ve üyeleri Afrin operasyonuna tam destek verdiklerini söyleyerek, "Şehit aileleri ve gaziler olarak operasyona katılmaya hazırız" dediler.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi Başkanı Muhammet Çetin, Türkiye'ye yönelik sınır güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılması için bu operasyonun yapılmasının zorunlu hale geldiğini, Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek ve parçalamak isteyen ABD ve işbirlikçilerinin Suriye sınırında PKK, PYD, KCK, DEAŞ ve buna benzer örgütlerle devlet oluşturan sinsi planlar için her türlü alçaklığı ve kalleşliği yaptıklarını ifade etti.

Bu harekatın atılması gereken çok önemli ve kritik bir adım olduğuna dikkati çeken Çetin, "Türkiye'nin sınır güvenliği ve ülke menfaatleri için Suriye'nin kuzeyinde bu operasyon başlatıldı. Ülkemizin terörist unsurlarla komşu olmaması için, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tehdit edilmesinin önüne geçmek için bu harekatı destekliyoruz" dedi. Çetin, şöyle devam etti:

"ABD'nin teröristler ordusuna karşı başlatılan, mehmetçiğimizin Afrin operasyonundan dolayı, sosyal medyada halkımızı sokağa çağırma çabası içerisinde olan HDP'lilerin ve marjinal grupların olduğunu biliyoruz. Kobani olaylarını bahane ederek 6-7 Ekim'de halkı sokağa çağıran zihniyet tekrar iş başındadırlar. Ancak şunu iyi bilmelidirler ki, bizler doğulusu, batılısı, Türkü, Kürdü, Alevisi ve Sünnisi etnik kökeni felsefi inancı, siyasi görüşü ne olursa olsun her zaman kardeşçe yaşamasını bilmişizdir. Bizim bu farklılığımız asla birbirimize düşmanlık sebebimiz olmayacaktır. HDP bu çirkin tutumu ile asla ve asla onurlu ve şerefli Kürt halkını temsilcisi değildir ve olamaz."

Çetin 80 milyon gibi şehit aileleri ve gaziler olarak elleri semaya açmış durumda olduklarını anlatarak, "Dualarımız ve gönlümüz askerlerimiz ile birlikte. Aynı zamanda şehit aileler ve gaziler olarak zeytin dalı harekatına katılmaya hazırız" dedi. - ADANA