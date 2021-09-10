Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu - Haberler
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Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu

Pandemi nedeni ile uzun süredir evlerinde kapalı kalan Şehit aileleri ile gazi yakınları Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen ve Yavuzeli Kaymakamının desteğiyle Rumkale ve Halfeti de tekne turu düzenlendi.

Pandemi nedeni ile uzun süredir evlerinde kapalı kalan Şehit aileleri ile gazi yakınları Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen ve Yavuzeli Kaymakamının desteğiyle Rumkale ve Halfeti de tekne turu düzenlendi.

Pandemi nedeni ile uzun süredir evlerinde kapalı kalan Şehit aileleri ile gazi yakınları Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından düzenlenen ve Yavuzeli Kaymakamının desteğiyle Yavuzeli ilçesinde bir gezi programı düzenlendi. Uzun süredir evde kalan Gazi ve Şehit aileleri için Rumkale ve Halfeti de tekne turu düzenlenirken, şehitlik ve Yavuzeli kaymakamını ziyaret edildi. Yavuzeli Kaymakamımız Hasan Raşit Taşkın şehit ve Gazi aileleriyle yakından ilgilenerek onlara gezide eşlik etti.

Programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cabbar Cücük, Başkan Yardımcısı Gazi Adem Falcı, Genel Sekreter Gazi Hasan Önder Ağca, İl Jandarma Şehit Gazi İşlem Astsubayı Suna Uslu, Yavuzeli İlçe Emniyet Amiri İsmail Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Volkan Şenocak, Yavuzeli Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın katıldı. - GAZİANTEP

Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu

Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu

Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu

Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu

Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu

Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu

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Haber: Şehit aileleri ve gazi yakınlarına tekne turu - Haberler
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