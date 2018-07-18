Şehit Aileleri Derneğinden Bedelli Askerliğe Destek

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin, düzenlemenin ülke ve milletin menfaatine olacağını söyledi.

Hızal, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde kurulan başkanlık sisteminin hayırlı olmasını diledi.

Hızal, "Çıkacak olan bedelli askerliğin ülkemiz ve milletimizin menfaatine olacağını düşünmekteyiz. Profesyonel askerliğe geçiş yapılması konusunda adımların atılması bizleri memnun etmektedir." dedi.

Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı ve terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerince alınan uzman er ve erbaşların tecrübeli ve donanımlı olmalarının orduyu güçlendirdiğini ve ülkeyi bölüp ve parçalamak isteyenlere korku verdiğini ifade eden Hızal, şunları kaydetti:

"Devletimizin menfaatleri doğrultusunda alınacak kararların her zaman yanında olduğumuzu ifade etmekten hiçbir zaman çekinmedik, çekinmeyiz. Milletin ve devletimizin çıkarlarının yanında olacağız. Yüce meclisimizce çıkacak bedelli askerlik uygulamasında tavsiye niteliğinde bir görüş belirtmek istiyoruz. Devletimizin ekonomik çıkarlarını göz önüne alarak alt sınırı 15 bin lira ile öngörülen rakamlara ilaveten, çalışma hayatında kendisinin geliri yüksek olan vatandaşlarımızın şehit ailelerimize ve gazilerimize destek amaçlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesinde oluşturulan vakıflara veya Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanteri ve donanımlarına destek amaçlı kurulan güçlendirme vakıflarına destek olmaları hususunun da değerlendirilmesini düşünüyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla yapılan görüşmelerde terörle mücadelede şehit olan ailelerimizin geride kalan çocuk ve kardeşleri Askerlik Kanunu kapsamında askerlikten muaf tutulmuştur. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve gazi meclisimizden bedelini bu vatanın bölünmez bütünlüğü için kanı ve vücudunun bir parçasını kaybeden kahraman gazilerimizin çocuklarının bedelli askerlikten veya askerlikten muaf tutulmasını bir kez daha talep ediyoruz."