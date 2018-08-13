Şehit Aileleri Bafra'da 'Terörist Cenazesi' İstemiyor

Samsun Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği yaptığı basın açıklamasıyla Bafra Asri Mezarlığına terörist cenazesi defnedilmesini istemediğini açıkladı.

Dernek üyeleri, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Dağı eteklerinde 5 Ağustos tarihinde güvenlik kuvvetleriyle terör örgütlerinden TİKKO mensubu teröristler arasında çıkan silahlı çatışma sonucu öldürülen 6 teröristten Bafra doğumlu 'Mahir Parti' kod adlı 'Mehmet Keleş'in Bafra Asri Mezarlığına konmasına müsaade edilmemesi için kaymakamlığa ve belediye başkanlığına yazılı başvuruda bulundu.

Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, "Öldürülen teröristlerden birinin Bafra doğumlu Mahir Parti kod adlı Mehmet Keleş olduğunu öğrendik. Mehmetçiğimizle girdiği çatışmada öldürülen TİKKO üyesi, asker, polis, savcı katili bu vatan haininin Bafra Asri Mezarlığına defnedileceğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu hainler tarafından şehit edilen, vatanımızın bekası uğruna canlarını verdikleri Bafra Asri Mezarlığında, vatan toprağında yatmaktadır. Şehitlerimizin ana-babaları yakınları, gazilerimiz burada yatmaktadır. Bu hainin buraya defnedilmesi şehitlerimizin kemiklerini sızlatacaktır. Bedeli ne olursa olsun buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bafra Asri Mezarlığına asla terörist cenazesi konulmasını istemiyoruz. Tüm kabir ehline okuduğumuz Fatihalardan bu hainin sebeplenmesini istemiyoruz. Konu ile ilgili kaymakamlığımıza, belediye başkanlığımıza yazılı başvurumuzu yapıyoruz. Devletimizin tüm kurumlarından hassasiyetimizi anlamalarını, şehitlerimize sahip çıkmalarını, şehitlerimizin ruhunun incitilmesine, kemiklerinin sızlatılmasına müsaade etmemelerini, zor ve hassas bir dönemden geçtiğimiz birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde bizleri anlamalarını Bafra Asri Mezarlığına terörist cenazesi konmasına müsaade etmemelerini istirham ediyoruz" dedi. - SAMSUN