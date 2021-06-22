Şehit Adem Oğuz'un adı Meram'da yaşatılacak

Konya'nın merkez Meram ilçesinde Çelebi Hüsamettin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde şehit polis memuru Adem Oğuz adına yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde Çelebi Hüsamettin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde şehit polis memuru Adem Oğuz adına yaptırılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

2016 yılında İstanbul Beşiktaş'ta terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Adem Oğuz adına Meram ilçesinde kütüphane oluşturuldu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, şehitlerin isminin kütüphanede yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Onlar canını verdi diye vatanımız var" cümlelerini kullandı. Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Gödene Mahallesi Meram Çelebi Hüsamettin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Şehit Kütüphanesi' açılışına Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı

Mustafa Kavuş, Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Konya Koordinatörü Mustafa Horoz, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Açılış programında ilk olarak Şehit Polis Memuru Adem Oğuz'un babası Ali Oğuz tarafından Kuran'ı Kerim okundu. Oğuz, oğlu adına yapılan kütüphane ile isminin yaşatılacak olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

"ONLAR CANINI VERDİ DİYE VATANIMIZ VAR"

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, anlamlı bir programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aslanlar gibi yetiştirilmiş bir çocuk, aslanlar gibi yaşanmış bir ömür, aslanlar gibi sona ermiş bir hayat. Rabbine kavuşmuş şehidimizden bahsediyoruz. Onlar hem canını hem de kanını verdi diye vatanımız var. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Az önce şehidimizin ailesine de bahsettim. Evladımız hainlere karşı mücadele etmiş ve şehit olmuş. Biliyoruz ki şehidimiz anne ve babasına şefaat edecek. Çok anlamlı bir projeyle bugün şehidimiz adına oluşturulan kütüphanemizi açıyoruz. Düşünen ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"OKULUMUZUN EN DEĞERLİ MÜŞTEMİLATI"

Meram Kaymakamı Resul Çelik ise, önemli bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, "Okulumuzun en değerli müştemilatı olan kütüphanemizde aziz şehidimizin adını yaşatmak için burada bir araya geldik. Aziz şehidimizin anne ve babalarının da teşrif etmesi bizleri ayrıca onurlandırdı. Nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Etrafımızdaki gelişmeleri her gün yeniden değerlendiriyoruz. Aydınlık ve müreffeh bir Türkiye için maalesef bazı zorluklar çekiyoruz. Bu uğurda canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, onlardan bize şefaatçi olmalarını diliyoruz. Kütüphanemiz bizim için bilgiye açılan kapıdır. Buradaki kütüphanemizde şehitlerimizin isimlerinin yaşatılmasının yanı sıra evlatlarımızın kütüphanelerde kendilerini geliştirmesini önemli görüyoruz. Bu eserlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifade etti.

Konuşmaların ardından Şehit Adem Oğuz'un ailesine plaket takdimi gerçekleştirilirken katılımcılar, açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı