Şehirlerarası ulaşım yasak mı? Seyehat izin belgesi nasıl alınır? İçişleri Bakanlığı genelgesi: Özel araçla seyahat yasak mı?

Koronavirüs vakalarının artması sonrası, yeni kararların alındığı Kabine Toplantısı sonrası Özel araçla seyahat yasak mı? Özel araçla seyahat izni için HES kodu gerekiyor mu? Özel araçla seyahat izni için gerekli durumlar neler? Uçaklara binilecek mi? sorularının cevapları merak edildi.

Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından seyahat yasağı ile ilgili son dakika haberleri de yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşlar yaşadıkları ilden farklı bir ile gitmek istediklerinde şehirler arası seyahat yasağı var mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Sokağa çıkma yasağı kararına göre; istisnai durumlar ile belirli koşulları sağlayan kişilerin de kısıtlamalardan muaf tutulacağı biliniyor. Bu bağlamda; şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı, açıklama geldi mi? İşte seyahat yasağı son dakika haberleri…

ŞEHİRLERARASI ULAŞIM YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede şehirler arası seyahatle ilgili merak edilen detaya da yer verildi. Genelgede, kısıtlama olan gün ve saatlerde zorunlu hallerde özel araçla şehirler arası seyahat izne tabi olacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelgede, kısıtlama olan gün ve saatlerde, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyeceği ifade edildi.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? YASAK KİMLERİ KAPSIYOR?

1 Aralık 2020 tarihleri koronavirüs genelgesi kapsamında seyahat yasağına ilişkin detaylar yayımlandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.

Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

**Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.

Kısıtlama saatlerinde zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi)

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

**Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya Bakanlığımıza ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.