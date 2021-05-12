Şehirlerarası seyahatte büyük düşüş
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Şehirlerarası seyahatte büyük düşüş

Şehirlerarası seyahatte büyük düşüş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde şehirlerarası yapılan seyahatlerdeki düşüş dikkat çekiyor.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecinde şehirlerarası yapılan seyahatlerdeki düşüş dikkat çekiyor.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan bayramı arifesinde de denetimlerini sürdürdü. Şehirlerarası Otogarı'nda giriş çıkış yapan yolcu otobüslerini denetleyen polis ekipleri seyahat eden yolcuların HES kodu, yol izin belgesi ve emniyet kemerini kontrol etti.

Pandemi sürecinde bazı yasal düzenlemelerin olduğunu hatırlatan Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Tüm yolcularımıza maske taktıkları için teşekkür ediyorum. HES kodlarınız kontrol edildi. Güvenli bir yolculuk için emniyet kemeri olmazsa olmazımız. Seyahat boyunca emniyet kemerlerini lütfen takalım" dedi.

Tam kapanma döneminde seyahat eden araç sayısında büyük bir düşüş olduğunu açıklayan Demir, "Çorum'dan günlük 15 bin araç geçiş yaparken kısıtlamadan dolayı bugün bu sayı 6 bin araca kadar düşmüştür. Bu süreçte kurallara uyan, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Şehirlerarası seyahatte büyük düşüş
Şehirlerarası seyahatte büyük düşüş
Şehirlerarası seyahatte büyük düşüş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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