Şehirler arası seyahat yasak mı? Özel araçla seyahat için izin belgesi şart mı? Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Seyahat İzin Belgesi nereden alınır Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genlinde tedbirler uygulanmaya başlandı ve şehirler arası ulaşım için Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirildi. Peki, Şehirler arası seyahat yasak mı? Özel araçla seyahat etmek için izin belgesi gerekli mi? Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Şehirler arası yolculuk yasak mı?

Şehirler arası seyahatler koronavirüs nedeniyle tedbir kapsamına alındı. Otoogarlarda ve şer giriş çıkışlarında kontroller artırılırken vatandaşlar seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Şehirler arası yolculuk yasak mı? Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? Şehirlerarası seyahat yasak mı? Özel araçla seyahat için izin belgesi gerekli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YASAK MI?

Yayınlanan resmi kararla şehirler arası ulaşımda otobüs ve uçak yolculuğu izne tabi tutuldu. Şehirler arası ulaşımda özel araç kullanımı ise yasak kapsamı dışında tutuldu. Dolayısıyla şehirler arası ulaşımda otobüs kullanmak isteyenler Seyahat İzni Belgesi alma zorunluluğuna uyması gerekirken şahsi araç tercih edenler bu yasak kapsamı dışında kalacak. Ancak şahsi araçla da olsa yolculuk yapanların kontrol noktalarında ateş ölçümü yapılmaktadır.

SEYAHAT YASAĞI GENELGESİ NEDİR?

Seyahat yasağı genelgesi yayımlandı. Genelgede, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin artırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındığı ve valiliklere gerekli talimat verildiği kaydedildi. Buna göre, genelgeyle havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda da yolcular Seyahat İzin Belgesi olmadan seyahat edemeyecek.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecektir.

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİ ALABİLİR?

"Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirler arası yolculuk yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilecektir" denildi. Genelgede tedbirler şöyle sıralandı:

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ