Şehirler arası yolcu otobüslerine özel denetim yapıldı
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Şehirler arası yolcu otobüslerine özel denetim yapıldı

Şehirler arası yolcu otobüslerine özel denetim yapıldı
Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin - Haberler | Güncel

30 Ağustos tarihleri arasında şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı denetimlerde; 23 bin 889 araç ve sürücü kontrol edilirken, bin 267 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

30 Ağustos tarihleri arasında şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı denetimlerde; 23 bin 889 araç ve sürücü kontrol edilirken, bin 267 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldı.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyma düzeylerinin üst seviyeye çıkarılması, güvensiz ve korsan tabir edilen yetki belgesiz taşımacılık faaliyetlerinin engellenmesi ve güvenli bir seyahat ortamının sağlanarak kazaların azaltılması amacıyla 27-30 Ağustos 2021 tarihleri arasında şehirler arası yolcu otobüslerine yönelik özel denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Buna göre; denetimlerde 23 bin 889 araç ve sürücü kontrol edildi, 125 sürücünün çalışma ve dinlenme, 267 sürücünün ise yasal hız sınırına uymadığı tespit edildi. 52 araç trafikten menedilirken, 130 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 274 araçta ise takograf kullanılmadığı tespit edildi. Yine, 20 sürücünün başkasına ait sürücü kartı kullandığı, 8 sürücünün alkol etkisinde araç kullandığı belirlendi. 9 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı. Denetimlerde toplam bin 267 trafik kuralı ihlali tespit edilerek işlem uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin

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