Şehirler arası seyahatte yüzde 50 koltuk sınırlamasına yeni düzenleme! Aileler yan yana oturabilecek

Tam kapanma sürecinin kademeli olarak esnetilmesi çalışmaları devam ederken bir müjde daha verildi. Şehirler arası otobüslerdeki yüzde 50 koltuk sınırlaması esnetilerek aynı aileden olanlara yan yana seyahat etme imkanı verildi. Böylece otobüs biletlerinde indirime gidilmesi bekleniyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden tam kapanma sürecinin kademeli olarak esnetilme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Normalleşmenin en kısa sürede başlamasını isteyen vatandaşlara bir müjde daha verildi. Buna göre tam kapanma döneminde şehirler arası otobüslerde başlayan yüzde 50 koltuk sınırlaması esnetildi. Aynı aileden olan kişiler yan yana yolculuk yapabilecek.

"GEÇMİŞ DÖNEME GÖRE DAHA İYİ GİDİYOR"

Milliyet'in haberine göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, ilerleyen günlerde koltuk sınırlamasının tamamen kaldırılmasını beklediklerini söyleyerek, "Aynı aile bireyleri aynı otobüste yan yana seyahat edebiliyor. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte işler açıldı. Geçmiş döneme göre çok daha iyi gidiyor" dedi.

"ÇEKİRDEK AİLELER YAN YANA SEYAHAT EDECEK"

Konu ile ilgili açıklama yapan bir diğer isim Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz ise, "Çekirdek ailelerin yan yana oturmasına müsaade edildi. Bu bir miktar daha koltuğu kullanabilmemize imkân verse de halen koltuklarımızı tam kapasite ile kullanamıyoruz. Tek başına seyahat eden yolcularımızın yan koltuklarının boş kalması uygulaması devam ediyor. Yani yolcularımızın yan koltuğunda ailelerinden başka bir yolcu seyahat edemiyor" ifadelerini kullandı.

"YAZ SEFERLERİMİZİ ARTTIRDIK"

Yaz sezonunda şehirler arası ulaşımda beklenen hareketliliği de değerlendiren Dombaz, "Geçtiğimiz hafta hem ulaştırma sektöründe hem de Türkiye çapında gerçekleşen yaygın aşı uygulaması ile birçok yolcumuz tatil seyahatlerini planlamaya başladı. Buna bağlı olarak biz de yaz seferlerimizi artırdık ve özellikle tatil rotalarında talepleri karşılayabilmek üzere planlamamızı yaptık" dedi.