Şehirden köye dönen çift, çilek üreticisi oldu
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Şehirden köye dönen çift, çilek üreticisi oldu

Şehirden köye dönen çift, çilek üreticisi oldu
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Mustafa Efe (33) ile eşi Gülistan Efe (24), şehir hayatını bırakıp 2 yıl önce yerleştikleri Yeşilhisar ilçesi Kovalı Mahallesi'nde çilek üretimi yapıyor.

KAYSERİ'de Mustafa Efe (33) ile eşi Gülistan Efe (24), şehir hayatını bırakıp 2 yıl önce yerleştikleri Yeşilhisar ilçesi Kovalı Mahallesi'nde çilek üretimi yapıyor. Pazarlama sektörünü bırakarak köy hayatını seçen Mustafa Efe, "Şehir hayatından buraya geldiğimiz için çok memnunuz. Keşke daha önce gelseydik" dedi. 2 çocuk annesi eşi Gülistan Efe ise, "Burada olduğum için maddi ve manevi olarak çok memnunum. Herkese köy hayatını öneriyoruz" dedi.

Kayseri'de yaşayan Mustafa Efe, 2 yıl önce pazarlama sektöründeki işinden ayrıldı. 2 çocuk babası, eşi Gülistan Efe ile konuşarak, şehre 80 kilometre uzaklıktaki Yeşilhisar ilçesi Kovalı Mahallesi'ne göç etmeye karar verdi. Çift, burada çiftçilik yapmaya başladı. Geçen yıl küçük bir alana çilek eken çift, üründen verim alınca bu yıl işi büyütmeye karar verdi. 5 dekarlık araziye çilek eken çift, ürünlerin yetişmesini bekliyor. Yaşadıkları süreci anlatan Mustafa Efe, "Ben köye geleli 2 yıl oldu. Daha önce şehirde çalışıyordum. Köyde geçen yıl hobi amaçlı çilek ektim. Baktım oldu. 'Biz bu işi neden yapmıyoruz?' dedik. Bölgede de çilek üretimi yapan kimse de yoktu. 5 dönümlük araziye çilek ektik. Şu anda meyveleri olmaya başladı. Dört gözle onların yetişmesini bekliyoruz. Özel sektörde pazarlamacı olarak çalışıyordum. Piyasanın kötü gidişatından dolayı 'köy hayatına adım atalım' dedik. Bu düşünceyle geldik. Şu anda her türlü ürünü kendimiz yetiştiriyoruz. Şehir hayatından buraya geldiğimiz için çok memnunuz. Keşke daha önce gelseydik. Üretim yapmak kadar güzel bir şey yok. Herkese de bunu tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'İNSANIN KENDİ MEYVE VE SEBZESİNİ YETİŞTİRMESİ ÇOK GÜZEL'2 çocuk annesi Gülistan Efe ise, "2 yıl önce şehirden buraya gelerek, çilek yetiştirmeye başladık. Önce deneme amaçlı küçük bir yer yaptık. İşe baktık oluyor. Güzel verim de aldık. Sonrasında 'bu işi neden büyütmeyelim?' diye düşündük. Ardından işimizi büyüttük. 5 dönümlük bir arazimiz vardı. Buraya kendi emeklerimizle çilek ektik. Eşim işiyle ilgili sıkıntılar yaşayınca böyle bir fikir düşündük. Burada olduğum için maddi ve manevi olarak çok memnunum. Herkese köy hayatını öneriyoruz. Ben şehirde doğup büyüdüğüm için önceden toprağa yabancıydım. Sonrasında bir şeyler yetiştirmeye başlayınca toprakla iç içe oldum. İnsanın kendi meyve sebzesini üretmesi çok güzel" ifadelerini kullandı.

- Kayseri
Şehirden köye dönen çift, çilek üreticisi oldu
Şehirden köye dönen çift, çilek üreticisi oldu
Şehirden köye dönen çift, çilek üreticisi oldu
Şehirden köye dönen çift, çilek üreticisi oldu
Şehirden köye dönen çift, çilek üreticisi oldu
Şehirden köye dönen çift, çilek üreticisi oldu
Şehirden köye dönen çift, çilek üreticisi oldu
Şehirden köye dönen çift, çilek üreticisi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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