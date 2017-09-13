Şehir Tiyatrolarının 100. Oyunu 'Bir Şehnaz Oyun'

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrası'nın ortak projesi olarak sahnelenecek olan 'Bir Şehnaz Oyun' adlı müzikal, usta yazar Turgut Özakman ve Şehir Tiyatrolarının kurucu genel sanat yönetmeni Ergin Orbey'in anısına bir saygı duruşu niteliğini de taşıyor. Turgut Özakman'ın kaleme aldığı ve Şehir Tiyatrolarının kurulduğu 2001 yılında sahnelediği ilk oyun olan 'Bir Şehnaz Oyun'un yönetmenliğini usta rejisör Ergin Orbey üstlenmişti.

Yeni sezonda müzikal bir yorumla 100. Oyun olarak yeniden sahnelenecek olan 'Bir Şehnaz Oyun'un yönetmen koltuğunda bu kez, başka bir usta isim olan Murat Atak oturuyor. Provaları aralıksız sürdürülen müzikal, oyuncuları, orkestra sanatçıları ve teknik ekibi ile 100 kişiyi aşan bir kadroya sahip. Dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostüm tasarımını Sevgi Türkay, ışık tasarımını Ersen Tuççekiç,hHareket ve dans koreografisini İhsan Bengier'in gerçekleştirdiği oyunun besteleri Cem İdiz'e ait. Senfoni Orkestrası'nın yönetimini ise şef Aytuğ Ülgen üstleniyor.

'Bir Şehnaz Oyun' Türkiye'nin yakın tarihini, eğlenceli bir dille hicveden tarihsel bir oyun olma özelliği yanında, belki de unutmaya başladığımız insani sıcaklığı dolu dolu hissettiren müzikli, danslı ve mizah dozu oldukça yüksek eğlenceli bir müzikal. Oyun, Ekim ayı sonlarına doğru Eskişehirli tiyatro severler ile buluşacak ve sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.