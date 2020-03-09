Şehir Tiyatroları'nda 9 oyun tiyatroseverlerle buluşuyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 11-15 Mart tarihleri arasında 20 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Bu hafta sahnelenecek oyunlar:

Program kapsamında, 11-14 Mart'ta İngiliz yazar Noel Coward imzası taşıyan 'Ben Çağırmadım' Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alan 'Matruşka' Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, Haldun Taner'in kaleme aldığı 'Ay Işığında Şamata' Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Gökhan Aktemur'un Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak yazdığı 'Karıncalar- Bir Savaş Vardı'Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde oynanacak.

Aynı tarihlerde Komiser Avni'nin başına gelenleri anlatan 'Amanvermez Avni' Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, klasik Fransız tiyatrosunun kurucularından Moliere'in yazdığı son oyun olan 'Hastalık Hastası' Ümraniye Sahnesi'nde, ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatan 'Uzlaşma' Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ve modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen'in yazdığı 'Nora-Bir Bebek Evi' Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.

Carlo Goldoni'nin İtalyan komedi tiyatrosuna kazandırdığı seçkin örneklerden biri olan 'İki Efendinin Uşağı' ise Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde 12-14 Mart'ta seyircilerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: Bültenler