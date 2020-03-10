Şehir tiyatroları "Matruşka" oyunuyla Beylikdüzü'nde
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Beylikdüzü, Güncel

Şehir tiyatroları "Matruşka" oyunuyla Beylikdüzü'nde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Matruşka oyunuyla Beylikdüzü seyircisinin karşısına çıkıyor.

10.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:46
Şehir tiyatroları

Tuncer Cücenoğlu'nun yazıp Bora Seçkin'in yönettiği Matruşka, 16 Mart 2020 Pazartesi günü saat 20.30'da Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Biletlerinizi İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından, sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden, Şehir Tiyatroları gişelerinden ve Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi gişesinden satın alabilirsiniz.

MATRUŞKA

Bir kadın... bir erkek... bir ilişki... kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar...Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor. Oyunda Cem Karakaya, Derya Yıldırım rol alıyor.

Kaynak: Bültenler

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