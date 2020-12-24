Şehir merkezine yakışmayan görüntü
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Şehir merkezine yakışmayan görüntü

24.12.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:34
Şehir merkezine yakışmayan görüntü

Eskişehir'in kırsal kesiminde yol kenarlarında, tarım alanlarına yakın bölgede zaman zaman gözlenen hafriyat, moloz ve inşaat atıkları bu defa kent merkezinde görülürken, çevre sakinleri bu sorumsuzların cezalandırılması gerektiğini belirtiyor.

Eskişehir'in kırsal kesiminde yol kenarlarında, tarım alanlarına yakın bölgede zaman zaman gözlenen hafriyat, moloz ve inşaat atıkları bu defa kent merkezinde görülürken, çevre sakinleri bu sorumsuzların cezalandırılması gerektiğini belirtiyor.

Korona virüs (COVİD-19) tehlikesi nedeniyle temizliğin mutlak önem taşıdığı dönemde; Kurtuluş mahallesi Ziyapaşa caddesi kenarında ve Gürdere sokak ile Saçak sokak arasındaki sahada, hafriyat, molozlar ve inşaat atıkları nahoş görüntüler oluşturuyor. Cadde kenarında ve sokak içinde bu çirkin görüntüler adeta pes dedirtiyor. Hafriyat, moloz ve inşaat atıkları; Kurtuluş mahallesi sakinlerini ve bu bölgede bulunan esnafı da rahatsız ediyor.

Gürdere sokakta dükkanı olan esnaf Osman Acar bu görüntüden rahatsız olduğunu belirterek yaptığı açıklamada, "Esnaf dükkanımın önünde 3 aydır bekleyen hafriyat, moloz ve inşaat atıkları; işlerimizi, maddi ve manevi yönden kazancımızı olumsuz yönde etkiledi. Müşteri potansiyelimiz düştü. Hatta rüzgar estiği zaman; hafriyat, moloz ve inşaat atıklarının tozları dükkanlarımızın içine kadar geliyor. Eskişehir turizm bakımından hareketli bir şehir. Şehrimize gelecek ve gezecek olan turistleri bu görüntü olumsuz yönde etkileyecektir. Bu hafriyat ve molozların esnaf dükkanlarının önünden kaldırılmasını ve temizlenmesini, sorumluların bulunarak cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Şehir merkezine yakışmayan görüntü
Şehir merkezine yakışmayan görüntü
Şehir merkezine yakışmayan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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