"Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı
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"Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı

14.10.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:18

Afrika ülkesi Zambiya'da "Şehir dışına gidiyorum" diyerek evden çıkan adam, yasak aşk yaşadığı kadına düğün yaparken karısına yakalandı.

Zambiya'da Abraham Muyunda isimli adam sabah evden çıkarken eşine iş gereği şehir dışına çıkacağını ve birkaç gün gelemeyeceğini söyledi.

"O ADAM BENİM KOCAM"

Abraham, evden çıkıp sevgilisi ile nikah töreninin yapılacağı kiliseye sırtında bebeği ile gitti. Abraham'ın eşinin kulağına sevgilisi ile nikah töreni yaptığı dedikoduları gelince, eşi koşarak kiliseye gitti. Kocası ve sevgilisini damatlık ve gelinlik içinde gören eşi, "Nikahı durdurun, orada duran adam benim kocam" diye bağırdı.

İYİ GEÇİNDİKLERİNİ SÖYLEDİ

Bir anda karısını karşısında gören Abraham yaşadığı şok nedeniyle ellerini yanaklarına götürdü. Gelin ise olay karşısında hiç tepki göstermedi. Abraham'ın eşi, ağır hakaretlerde bulunduktan sonra sinirli bir şekilde nikahı kıymakta olan papazın yanına doğru giderek, "Bu adam benim kocam. Boşanmadık" dedi. Kadın, kocası ile tartışmadığını, iyi geçindiklerini, böyle bir olayın neden meydana geldiğini bilmediğini söyledi.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Yerel kaynaklar, gelinin Abraham'ın evli olduğunu bildiği halde kendisi ile evlenmeyi kabul ettiğini açıklarken, devlet memuru olan Abraham hakkında yasak olan iki eşlilik suçundan soruşturma açılacağını ve suçlu bulunması durumunda yedi yıl hapis cezası alabileceğini söyledi.

'Şehir dışına çıkıyorum' diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı

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Haber Yorumları (2)
CETO: su LOKUM gibi ablaya bu yapilirmi ya :( cok eslilige hayir tek eslilige de hayir . . . hayirli isler olsun suan dukkandayim nohut dukkanim var benim cankirida herkese selamlar
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ÇAPKIN TAŞKIN: Abi işi profesyonellere bırak. Böyle olur mu hiç? Sen Türkiye''ye gel, kimin eli kimin cebinde belli değil. Bizim millet işi biliyor.
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