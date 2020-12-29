Şehinşah - Darılmak Yok şarkı sözleri! 'Darılmak Yok' rap şarkısı sözleri nelerdir?
Ünlü rapçi Şehinşah'ın yeni şarkısı "Darılmak Yok" Youtube'da çıktı. Peki Darılmak Yok'un şarkı sözleri nelerdir? Darılmak Yok kaç bin izlendi, beğeni sayısı kaç? Darılmak yok rap şarkısı sözleri, ve şarkı hakkında bilgiler!
Şehinşah'ın doğun gününde yazıp kaydettiği 'Darılmak Yok' parçası çıktı. Darılmak Yok rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ŞEHİNŞAH - DARILMAK YOK ŞARKI SÖZLERİ
(Giriş)
Gezer on the beat
Bunu mahvettik
(Nakarat)
Alınmak yok, darılmak yok
Hiç haketmedik iç ettik
Alınmak yok, darılmak yok
Bize göre değil sevgilim
Alınmak yok, darılmak yok
Deliler gibi sevdim, canımdan çok
Ama buraya kadarmış alınmak yok
(Verse)
Daha fazla kendini kandırmak yok
Saklama nefreti sakınmak yok
Değişir an ama gerçeği kaçırmak yok
Hepsini al ama ver beni alınmam
Ol! Hatıratımda bir isim
Hatırladıkça bir bir yaptıklarını silin
Ol! Artılarınla biricik
Andığımızda bizi tadı kaçmasın dilin (oh)
Sakıncalı birleşimiz her şeyin birazından koy
Aldırmadıkça yitirdik
Tanıdığımız kişi artık yabancı biri
Yok alınmak
Of ne de zor ayrılmak
Oysa nece son ardında
Nice yol arşınla
Çık kabuğundan adım at
Aldırma geçer olsun
Var sabrın, sonu aydın
Ardında cephe alsın topu
Saldırsa da kalk altından dağılmak yok
Et inşa, gecekondun kalp
Aşkın korunaksız yangında
Elegantlıktan geber aldırma
Yan bağırma, yakışmaz
Yok! Artık eski b?n değilim
Sen eski s?n değil alınmak yok
Sayıp, sevip, dert edindik
Değerli her biri bakınca
Mezemdi rakıma
(Nakarat)
Alınmak yok, darılmak yok
Hiç haketmedik iç ettik
Alınmak yok, darılmak yok
Bize göre değil sevgilim
Alınmak yok, darılmak yok
Deliler gibi sevdim, canımdan çok
Ama buraya kadarmış alınmak yok
(Outro)
Gezer on the beat
Alınmak yok
ŞEHİNŞAH - DARILMAK YOK ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şehinşah'ın yeni şarkısı geçtiğimiz gece Youtube'a yüklendi. Şuanada kadar yeni şarkısı toplamda 200 bin izlenme ve 30 bin küsur beğeni aldı.
ŞEHİNŞAH KİMDİR?
Şehinşah veya HSNSBBH ya da gerçek adıyla Ufuk Yıkılmaz (d. 27 Aralık 1986), Türk rap sanatçısı ve söz yazarıdır.
Ufuk Yıkılmaz, Kemah, Erzincan'da doğdu. Hip hop kültürüyle genç yaşlarda tanışan Yıkılmaz, ortaokuldayken ilk sözlerini yazmaya başlamıştır. Rap dışında video editörlüğü ve grafik çizerliği de yapmaktadır. 2017'de çıkardığı "Karma" adlı tekli şarkı ile Türkiye'de yeni yeni sevilen trap müziğin yükselişte olduğu dönemde adından söz ettirmiştir.
2016 yılında ''Deev'' isimli albümünü çıkardı
2017 yılında 3 milyonda bir görünen hastalığa (Tolosa-Hunt) yakalandığının haberini verdi. Ayrıca o yılda Khontkar'ın "PLAA3" adlı mixtape albümünde "Kaçarsa Vur" isimli şarkıda yer aldı. Şarkı sözlerinden dolayı aralarında kavgaya sebep oldu ve günümüzde ise bu gerginlik hâlâ devam etmektedir.[kaynak belirtilmeli]
2018 yılında "Yak Yak Yak", "Milyon", "Dünya'dan Atlas'a" gibi tekliler çıkardı. Aynı yıl içerisinde bazı sanatçılarla düetler yaptı.
2019 yılında yeni projesi Karma Company'yi açıkladı ve bu yıl içinde ''Kıskanç'' düeti ve ''Pirana'' teklisiyle yıl içinde adından söz ettirmeye devam etti.
2020 yılında ''Baban'' teklisi ve Vio ile düet olan ''Kabul Olmaz Bizim Gibiler'' adlı şarkısını çıkardı.
2020 yılında "666" isimli albümünü ve aynı albümün remastered halini piyasaya çıkardı. 666 albümünden kısa bir süre sonra ''Kunteper'' teklisini çıkardı.