Şehinşah - Darılmak Yok şarkı sözleri! 'Darılmak Yok' rap şarkısı sözleri nelerdir?

Ünlü rapçi Şehinşah'ın yeni şarkısı "Darılmak Yok" Youtube'da çıktı. Peki Darılmak Yok'un şarkı sözleri nelerdir? Darılmak Yok kaç bin izlendi, beğeni sayısı kaç? Darılmak yok rap şarkısı sözleri, ve şarkı hakkında bilgiler!

Şehinşah'ın doğun gününde yazıp kaydettiği 'Darılmak Yok' parçası çıktı. Darılmak Yok rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEHİNŞAH - DARILMAK YOK ŞARKI SÖZLERİ

(Giriş)

Gezer on the beat

Bunu mahvettik

(Nakarat)

Alınmak yok, darılmak yok

Hiç haketmedik iç ettik

Alınmak yok, darılmak yok

Bize göre değil sevgilim

Alınmak yok, darılmak yok

Deliler gibi sevdim, canımdan çok

Ama buraya kadarmış alınmak yok

(Verse)

Daha fazla kendini kandırmak yok

Saklama nefreti sakınmak yok

Değişir an ama gerçeği kaçırmak yok

Hepsini al ama ver beni alınmam

Ol! Hatıratımda bir isim

Hatırladıkça bir bir yaptıklarını silin

Ol! Artılarınla biricik

Andığımızda bizi tadı kaçmasın dilin (oh)

Sakıncalı birleşimiz her şeyin birazından koy

Aldırmadıkça yitirdik

Tanıdığımız kişi artık yabancı biri

Yok alınmak

Of ne de zor ayrılmak

Oysa nece son ardında

Nice yol arşınla

Çık kabuğundan adım at

Aldırma geçer olsun

Var sabrın, sonu aydın

Ardında cephe alsın topu

Saldırsa da kalk altından dağılmak yok

Et inşa, gecekondun kalp

Aşkın korunaksız yangında

Elegantlıktan geber aldırma

Yan bağırma, yakışmaz

Yok! Artık eski b?n değilim

Sen eski s?n değil alınmak yok

Sayıp, sevip, dert edindik

Değerli her biri bakınca

Mezemdi rakıma

(Nakarat)

Alınmak yok, darılmak yok

Hiç haketmedik iç ettik

Alınmak yok, darılmak yok

Bize göre değil sevgilim

Alınmak yok, darılmak yok

Deliler gibi sevdim, canımdan çok

Ama buraya kadarmış alınmak yok

(Outro)

Gezer on the beat

Alınmak yok

ŞEHİNŞAH - DARILMAK YOK ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Şehinşah'ın yeni şarkısı geçtiğimiz gece Youtube'a yüklendi. Şuanada kadar yeni şarkısı toplamda 200 bin izlenme ve 30 bin küsur beğeni aldı.

ŞEHİNŞAH KİMDİR?

Şehinşah veya HSNSBBH ya da gerçek adıyla Ufuk Yıkılmaz (d. 27 Aralık 1986), Türk rap sanatçısı ve söz yazarıdır.

Ufuk Yıkılmaz, Kemah, Erzincan'da doğdu. Hip hop kültürüyle genç yaşlarda tanışan Yıkılmaz, ortaokuldayken ilk sözlerini yazmaya başlamıştır. Rap dışında video editörlüğü ve grafik çizerliği de yapmaktadır. 2017'de çıkardığı "Karma" adlı tekli şarkı ile Türkiye'de yeni yeni sevilen trap müziğin yükselişte olduğu dönemde adından söz ettirmiştir.

2016 yılında ''Deev'' isimli albümünü çıkardı

2017 yılında 3 milyonda bir görünen hastalığa (Tolosa-Hunt) yakalandığının haberini verdi. Ayrıca o yılda Khontkar'ın "PLAA3" adlı mixtape albümünde "Kaçarsa Vur" isimli şarkıda yer aldı. Şarkı sözlerinden dolayı aralarında kavgaya sebep oldu ve günümüzde ise bu gerginlik hâlâ devam etmektedir.[kaynak belirtilmeli]

2018 yılında "Yak Yak Yak", "Milyon", "Dünya'dan Atlas'a" gibi tekliler çıkardı. Aynı yıl içerisinde bazı sanatçılarla düetler yaptı.

2019 yılında yeni projesi Karma Company'yi açıkladı ve bu yıl içinde ''Kıskanç'' düeti ve ''Pirana'' teklisiyle yıl içinde adından söz ettirmeye devam etti.

2020 yılında ''Baban'' teklisi ve Vio ile düet olan ''Kabul Olmaz Bizim Gibiler'' adlı şarkısını çıkardı.

2020 yılında "666" isimli albümünü ve aynı albümün remastered halini piyasaya çıkardı. 666 albümünden kısa bir süre sonra ''Kunteper'' teklisini çıkardı.