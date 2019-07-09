Şehidin kuzeni trafik kazasında hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Suriye sınırında DEAŞ terör örgütü tarafından şehit edilen ilk asker olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Yalçın Nane'nin 5 yaşındaki kuzeni Eren Nane, amcasının şehit olduğu Temmuz ayında halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Havuzlubahçe Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı Dağ Hudut Karakolu'nda görev yapan ve 23 Temmuz 2015 tarihinde sınırın Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit edilen Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin 5 yaşındaki kuzeni Gaziantep'te meydana gelen kazada halk otobüsünün çarpması sonucu öldü. İddiaya göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi 82 nolu cadde üzerinde yaşayan ve 3 çocuğu bulunan Gamze Nane, bir yakınlarının düğünü için 8 yaşındaki kızı İrem'i kuaföre götürmek üzere yola çıktı. Annesi ve ablasının peşinden koşturan ve yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Eren'e, henüz sürücüsü belirlenemeyen 27H0166 plakalı halk otobüsü çarptı. Olay yerine çağrılan ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük Eren, yaklaşık 16 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Eren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şehit amcası ile aynı ayda öldü

Yalçın Nane'nin şehit olduğu Temmuz ayında 1 yaşında olan olan Küçük Eren'in hiç tanıyamadığı amcasından 4 yıl sonra Temmuz ayında vefat ettiği ortaya çıktı. Babası ile birlikte kazadan 10 gün önce gittikleri havuzda çekilen görüntüleri geriye kalan Eren'in şehit amcası ile aynı ayın içerisinde vefat etmeleri ikinci kez yürekleri dağladı. Otopsinin ardından Eren'in cenazesi, defin edilmek üzere baba Serkan Nane'ye teslim edildi. Küçük Eren, ikindi namazına müteakiben Asri Mezarlık'ta dualarla defin edildi. Cenaze töreninde küçük Eren'in 8 yaşındaki ablası İrem ve arkadaşları, tabutun başında uzun süre ayrılmadı. Eren'in ablası ve arkadaşları göz yaşı ve dualarla arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı

Öte yandan, kazayı yapan halk otobüsü sürücüsünün tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA