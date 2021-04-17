Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
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Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı Görev şehidi uzman çavuş, gözyaşları arasında defnedildi Hakkari'de şehit olan Ramazan Günaydın, memleketi Adana'da toprağa verildi Hakkari'de görevi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit düşen...

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Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı

Görev şehidi uzman çavuş, gözyaşları arasında defnedildi

Hakkari'de şehit olan Ramazan Günaydın, memleketi Adana'da toprağa verildi

ADANA - Hakkari'de görevi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 5 gün sonra şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın'ın cenazesi gözyaşları arasında defnedildi. Şehidin 9 yaşındaki kızı da annesini teselli edip babasının şapkasını taktı.

Piyade Uzman Çavuş Ramazan Günaydın 12 Nisan'da Şemdinli Tekeli Hudut Tabur'unun şebeke suyu hattında oluşan arızayı gidermeye müteakip dönerken dere üzerinde kurulu köprüden düşmesi sonucu yaralandı. Ağır yaralanan Günaydın kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit için dün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Törenin ardından Günaydın'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu Adana'ya gönderildi. Merkez Cami'nde helallik alınmasından sonra kılınan namazın ardından şehidin cenazesi Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Emniyet Müdürü Doğan Yüce, milletvekilleri, protokol üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Bu sırada şehidin eşi Serap, kızı Elçin, annesi Sultan ile kardeşi Tuba gözyaşları döktü. Şehidin babası Mehmet Günaydın'ın ise ayakta zor durduğu görüldü. Şehidin 9 yaşındaki kızı Elçin ise ağlayan annesine sarılıp onu teselli etti ve hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı.

Öte yandan şehidin Ramazan ayında dünyaya geldiği ve yine bir Ramazan ayında şehadete ulaştığı öğrenildi.

Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı
Son dakika! Şehidin kızı hem kendisine hem de annesine babasının şapkasını taktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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