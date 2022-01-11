Şehidin ailesinden HDP'li vekile tepki

Kahramanmaraşlı Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek'in anne ve babası, oğullarının şehit eden PKK'lı teröristin sözlüsü HDP milletvekilinin Mecliste barındırılmamasını istedi. Şehit annesi Özlem Şimşek, "Mecliste bulunup da bir sürü insanın evlerini ve yuvalarını yıktınız" diyerek tepki gösterdi. Şehit babası Adem Şimşek ise, "İki elimiz ahirette yakalarında" dedi.

Adıyaman'daki terör olaylarında bulunduğu ortaya çıkan PKK'lı teröristin de aralarında bulunduğu 8 PKK'lı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hava bombardımanı ile etkisiz hale getirildi. HDP'li vekil Semra Güzel'in sözlüsü olarak tanıttığı terörist Volkan Bora'nın 2015- 2016 yıllarında Adıyaman'da PKK'nın düzenlediği saldırılara katıldığı ortaya çıktı.

Adıyaman'ın Boğazözü Köyü kırsalında 24 Haziran 2016'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Er Mücahit Şimşek'i şehit eden Volkan Bora'nın HDP'li milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının çıkması şehit ailesini yıktı.

Sözlüsü PKK'lı terörist ile fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyen Şehit Jandarma Er Mücahit Şimşek'in babası Adem Şimşek, "Ben fırına ekmek almaya gitmiştim geri döndüm ve mahallenin muhtarı gelmiş ve oğlumun hasta olup olmadığını sordu. Bende hayır dedim ve iki saat önce annesiyle konuştuğunu söyledim. Annesi de oğluna ulaşamadığını söyledi ve bildik oğlumuzun vurulduğunu. Araçlara binip hastaneye gittik. Vardığımız da oğlumuz makinaya bağlıydı ve sabaha kadar bekledik ve sabahleyin şehadet haberini aldık. Allah rahmet eylesin. Diyeceğim o ki, Allah kimsenin başına vermesin ama büyük bir gururla şehit oğlumuz var. Ama içimiz yanıyor ve bu yangın hiçbir zaman sönmüyor. Teröristleri dışarda bitiremeyiz. Polisin korumasını alıp da son model araçlarıyla gezip, tekrar bize dönüp polisimize ve askerimize kurşun sıkan insanlara hakkımızı helal etmiyoruz. İki elimiz ahirette yakalarında. Seçilmiş bir vatandaşa dokunulmazlık veriyorsunuz, şehit babası olarak bu durumu üzüntü ile karşılıyorum. Allah'tan yazılmadı bunun milletvekilliği dokunulmazlığı var diye" dedi.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki evlerinin oturma odasını şehit oğlunun fotoğraflarıyla donatan anne Özlem Şimşek ise HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği yapmaması gerektiğini belirterek, "Biz yavrumuzu askere gönderdik maalesef teröristler tarafından oğlumu şehit verdik. Bir şehit annesi olarak şunu sormak istiyorum, bizim devletimizin ekmeğini yiyip, havasını soluyup mecliste maaşını da alıyorsa bilinsin ki bizlerin ya da ülkenin geliri ile kazanıyorlar. Ülkemize ve bayrağımıza neden alçaklık yapıyorsunuz. Mecliste çıkıp da halka karşı konuşup insanların ciğerlerini yakıyorsunuz. Hiç mi Allah korkusu yok. Kandırılıp dağa kaçırılan insanların ailelerinin ne suçu vardı. Ben sadece size onu soruyorum. Bu dünyanın bir de diğer tarafı var. Mecliste bulunup da bir sürü insanın evini ve yuvalarını yıktınız. İnsanları öksüz ve yetim bıraktınız. Benim yavrum askerliğini yapıp sevinçle dönmek istiyordu, ben yavrumu albayraklar içinde aldım. Şehit annesi olduğum için gururluyum" dedi.

(Halil Ulubey/İHA)