Şehid düşen polisin adı kütüphanede yaşatılacak

12.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:54

Afyonkarahisar'da İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında şehit düşen Özel Harekat Polisi Gökhan Osman Karaduman için kütüphane oluşturuldu.

Kütüphane'nin açılışı için okulda düzenlenen törende konuşan "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesinin koordinatörü Hilal Kalafat, bir yıldır Afyonkarahisar'da çalışma yaptıklarını belirtti.

Kalafat, "Şehit Gökhan Osman Karaduman'ın bütün arkadaşlarının şehit olduğunu biliyor musunuz. Bizler bu kütüphaneleri oluşturmaya başladıktan sonra inanılmaz telefonlar aldık şehidimizin kütüphanesi için. Ama bizi arkadaşlarından kimse aramadı. Bizde niye arkadaşları aramadı diye düşünürken, öğrendik ki, şehidimizin tüm tim arkadaşları da şehit olmuş." diye konuştu.

Törende şehit Karaduman için hazırlanan video gösterildi. Gösterim sırasında salonuda bulunan davetliler ve özel harekat polisi meslektaşları için gözyaşlarını tutamadı.

Daha sonra konuşan Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp şehitlik makamının çok farklı bir duygu ile anlaşılabileceğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şehidimizin annesinin konuşmasını izledik. Şimdi burada olsaydı kendisinin elini öpmek isterdim. Kendisi yaş olarak bizden küçük ama onun elini öpüp helallik almak isterdim. O nasıl bir vakur duruş, nasıl metanetli. Ona o duyguyu duruşu verdiren şehitliktir. Bizim milletimizde hangi mesleği yaparsak yapalım her biri vatanı vatan yapan unsurlardan birisi. 23 yaşında bir genç, dünyanın en yakışıklı genci bekli de, fidan gibi fotoğraflarını gördük. Gönüllü gidiyor bölgeye, 'evliler gitmesin, onların daha çok üzüleni olur diyor.' İşte bunları düşündüren, söyleten şehitlik makamıdır."

Konuşmaların ardından Şehit Gökhan Osman Karaduman'ın adını taşıyan kütüphanenin açılışı Tuğgeneral Osman Alp, Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesiyle gerçekleştirildi.

Daha sonra törene katılan davetliler hep birlikte kütüphaneyi gezdi.

Kaynak: AA