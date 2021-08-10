Seher Özkurt cinayetinin zanlıları bir kez daha hakim karşısına çıktı
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Seher Özkurt cinayetinin zanlıları bir kez daha hakim karşısına çıktı

Seher Özkurt cinayetinin zanlıları bir kez daha hakim karşısına çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de geçtiğimiz yıl Ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un (34) katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Mersin'de geçtiğimiz yıl Ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un (34) katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi, bir kez daha hakim karşısına çıktı. Sanıkları ve tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Seher Özkurt'un ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Barış Ş. ile Cevdet D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmalarını yaptılar. Duruşmada ifade veren Barış Ş., böyle bir olay yaşandığı için üzgün olduğunu belirterek, "Ben oraya iyi niyetle, bir yuvanın birleşmesi için gittim. Keşke gitmeseydim. Beni zorladı. Sonra da olay meydana geldi. Pişmanım" diye konuştu.

Cevdet D. ise kendisinin mağdur olduğunu iddia ederek, "10 aydır tutukluyum. Maddi, manevi zarar gördüm. Pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkemede ayrıca tanıklar da dinlendi. İddia makamı da sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Mahkeme heyeti Seyfetullah S.'nin yakalama emrinin devam etmesine, şahısların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

2 Ekim 2020 tarihinde sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesine bir araçla gelen 3 kişiden silahlı olan bir kişi, Seher Aslan Özkurt'un oturduğu sitenin 10. katına çıktı. Silahlı şahsı karşısında gören Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi. Kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşleyerek Seher Aslan Özkurt'u öldürdü. Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen otomobile binerek kaçtı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra Adana'da durdurularak, içindeki Barış Ş. ve Cevdet D. gözaltına alındı. Olayla ilgili firari olan Seyfetullah S.'nin ise aranmasına devam ediliyor. - MERSİN

Seher Özkurt cinayetinin zanlıları bir kez daha hakim karşısına çıktı
Seher Özkurt cinayetinin zanlıları bir kez daha hakim karşısına çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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