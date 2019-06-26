SEGA, Yeni Oyunu SolSeraph'ın Duyurusunu Gerçekleştirdi

SEGA, 1990 yılında SNES (Super Nintendo Entertainment System) konsoluna çıkmış olan ActRaiser'a bir saygı duruşu niteliğindeki strateji oyunu SolSeraph'ın duyurusunu gerçekleştirdi. 10 Temmuz'da Steam'de aktif olacak olan oyun ayrıca modern konsollarda da oynanacak.

Oyuncuların insanlığın koruyucusu, Knight of the Dawn (Şafağın Şövalyesi) olan Helios rolünü üstleneceği oyunda evler kurarak insan yerleşkelerine rehberlik edecek ve canavar ordularından koruyarak savunma yapacak.

Oyun; koşma, zıplama ve kılıçla bir şeylere vurma yönüyle retro bir aksiyon platform oyununa benzerken strateji moduyla koloni oluşturma ve kule savunma oyunlarının hibriti gibi duruyor.

Ace Team tarafından geliştirilen oyunda henüz erken erişim gibi bir seçenek bulunmuyor ancak buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına gidebilir ve istek listenize ekleyebilirsiniz.