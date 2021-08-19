Sefo kimdir? Gerçek adı ne? Rapçi Sefo kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sefo'nun şarkıları nelerdir? Sefo hayatı ve biyografisi!

Bilmem mi? şarkısıyla milyonlarca izlenme alan Sefo'nun hayatı, biyografisi ve gerçek ismi nedir merak edildi. Peki, rapçi Sefo kimdir? Sefo kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Sefo'nun şarkıları nelerdir? Sefo'nun hayatı, biyografisi ve kariyeri ile ilgili bilgiler yazımızda...

Son dönemlerdeki şarkılarıyla oldukça beğeni toplayan rapçi Sefo kimdir merak ediliyor. Peki, Sefo kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, nereli? Sefo'nun şarkıları nelerdir? Sefo şarkı sözleri ve dahası sizlerle...

SEFO KİMDİR?

Sefo ya da gerçek ismiyle Seyfullah Sağır (d. 16 Mart 1998; Samsun, Türkiye), Türk rapçi ve söz yazarıdır.

Sefo doğum tarihi : 16 Mart 1998

Sefo kaç yaşında : 23 yaşında

Sefo nereli : Samsun

Sefo mesleği ne : Rapçi, Söz yazarı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Sefo gerçek adı ne : Seyfullah Sağır

Sefo burcu ne : Balık

Sefo veya gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğdu. Mart 2018'de ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı Poz teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 18 Nisan 2019'da Up Down teklisini çıkardı.

28 Haziran 2019'da 362 teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra Derdi Ne şarkısını çıkardı.

Şarkılarında genellikle pop ritmi kullanır. 21 Şubat 2020 tarihinde Başa Sar adında bir tekli yayımladı, şarkının beati Aerro tarafından hazırlanmışken, Yase şarkıya eşlik etmiştir.

SEFO ŞARKILARI NELERDİR?

Yalan (2018)

Poz (2019)

Up Down (2019)

362 (2019)

Derdi Ne? (2019)

Başa Sar (ft. Aerro, Yase) (2020)

Rest (2020)

Kaybol (ft. Revart) (2020)

Nerdeyim? (2020)

Geri Gel (2020)

Ardından (2021)

YOUNGSTAR (2021)

İhtiyacım Yok (2021)

Liman (2021)

Toz Duman (2021)

Bonita (ft. Reynmen) (2021)

Bilmem Mi? (2021)

SEFO - REYNMEN BONİTA SÖZLERİ

Uuu, du du duramam o yerde bi' daha (uuu)

Benim ol lil bonita (uuu)

Ol ama ol bir daha (uuu, duramam o yerde bi' daha)

Benim ol lil bonita

Bi' daha, bi' daha yok Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bi' daha, bi' daha

Bi' daha, bi' daha yok Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bi' daha, bi' daha (yok)

Bi' daha, bi' daha yok Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bi' daha, bi' daha (yok)

Bi' daha, bi' daha yok Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bi' daha, bi' daha (wow)

Kafanı yor hadi iyice asıl (haha)

Yapıyorsan bunu demek ki nasıl? (wow)

Bakıyorum beyni epeyce kasıt bu (haha)

Geçen konuları yeniden ısıt (wow)

Gu Gucci, Prada, Louis isteğin hani?

Sardık sana kaçma gel yap empati

U, uu, uuu, duramam o yerde bi' daha (uuu)

Benim ol lil bonita (uuu)

Ol ama ol bir daha (uuu, duramam o yerde bi' daha)

Benim ol lil bonita

Bi' daha, bi' daha yok Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bi' daha, bi' daha

Bi' daha, bi' daha yok Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bi' daha, bi' daha (yok)

Bi' daha, bi' daha yok Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bi' daha, bi' daha (yok)

Bi' daha, bi' daha yok Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Bi' daha, bi' daha (ya, ya)

Sandım artık bitti (uuou)

Alıp kaçan gitti (vouh)

Bana gel dedin mi? (gel, gel)

Söyle ne derdin ki (wow)

Gönül eğlendirdim

Bitti, git dedin, git

Yok artık, yok

Uuu, du du duramam o yerde bi' daha (uuu)

Benim ol lil bonita (uuu)

Ol ama ol bir daha (uuu, duramam o yerde bi' daha)

Benim ol lil bonita

SEFO - BİLMEM Mİ? SÖZLERİ

Her yarında

Gördüğüm şeylerin her birinde

Gözlerinle

Sol yanımda

Boşluk hissinin yanında bir sinirle

Ben seninle

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (oo, ya)

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (ah)

Oo, ah

Yaramadı bak, beni bitiren

Şeyin adı aşk, yola getiren

Bize niye yön veriyor şüpheler

Soruyorum bunu hep sence neden?

Deli diyorlar, hani reçetem

Sırıtıyor ay, bana geceden

Ona el salladım, pencereden

Söyle tüm bunlar sence neden?

Bu sevdiğin bir şarkı olmalıydı, sevmedin bir daha

Bakınca herşey tam gibiydi, ama yoktu bir vicdan

Bilmem mi? (ya)

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?

Oo, ah

Kaydı dünya hep zamanla

Tecrübeyle sabit artık

Anladın sen en sonunda

Farklı bir gün, ey günaydın

Şaka yok kalbim artık sana müsait

Bakarken sana diyemedim hayır

Konuşmak yok, bakışalım aynı

İlişkim olaylı, dile kolay

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın (yanımda vardın)

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım? (yarım mı kaldım?)

Sanki ben

Bilmem mi?

Zor günlerimde hep sen yanımda vardın

Oo, ah

Günlerdir

Hissettiğim bu şey, ben yarım mı kaldım?

Oo, ah