Sefirin Kızı ne zaman saat kaçta? Sefirin Kızı 32. yeni bölüm fragman izle!

Sefirin Kızı ne zaman saat kaçta? Sefirin Kızı 32. yeni bölüm fragman izle! sorusu çok araştırılıyor. Sefirin kızı kendi hayran kitlesini yaratmış ve oldukça sevilen, pek çok noktada ise işlediği konular ile sosyal medyada gündem olan Sefirin Kızı hakkındaki tüm ayrıntılar...





Star TV ekranlarının sevilen dizisi ve oldukça ciddi bir hayran kitlesi bulunan Sefirin kızı 14 Aralık pazartesi günü ekranlara yeni bir bölümle geliyor olacak. Peki izleyicileri neler bekliyor? Sefirin Kızı 32. bölüm ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm 32. bölüm fragmanı izle!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE(32.BÖLÜM) NELER OLDU, NE OLACAK??

Aylardır Akın'ın cesedini bulmaya ve Sancar'ı hapse attırmaya çalışan Gediz, Sancar'ın kurduğu oyun yüzünden, o cesedin ortaya çıkmasını engellemek zorundadır. Ama aşması gereken iki engel vardır; Sahra ve Kahraman.

Nare ile aralarındaki uçurumun giderek açıldığını gören Sancar, Nare'ye bir sürpriz hazırlar. İkisi hayatlarında ilk defa birlikte yemeğe çıkarlar ve anlaşmayı denerler. Sancar ve Nare, o yemekten mutlu ayrılacaklar mı?

Düğünlerine bir gün kala Nare gerçekten mutlu mu yoksa hep yaptığı gibi mutluluk oyunu mu oynuyor?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE(30.BÖLÜM) NELER OLDU?

Kahraman, Sahra'nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Nare'nin polis çağırmaması için de, Menekşe ile Loki'nin ilişkilerini açıklar.

Sancar bebeğinin babasının sorgulanmaması için cinayeti ört bas eder. Bir de üstüne Loki'nin babasına kan parası ödeyince Nare çileden çıkar.

Hayatları boyunca kavuşmak için bekleyen Sancar ve Nare, kavuştuklarını sandıkları an kültür farklılıklarıyla yüzleşmişlerdir. Namus belası, can kısası, kan parası, nişan bohçası, gelin hamamı…

Nice sevdalıyı ayıran ayrı dünyalar gerçeği, Nare'nin de üzerine kabus gibi çökmüştür. İki sevdalı, bu kabusu rüyaya çevirebilecekler mi?

SEFİRİN KIZI GENEL KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI 32. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİNTIKLAYINIZ

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Yapımcı: O3 Medya ve NGM

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Sedef Nehir Erdem

Engin Akyürek

Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül Doğulu

Nare

Gediz

Uraz Kaygılaroğlu

Yahya

Doğukan Polat

Elvan

Hivda Zizan Alp

Refika

Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın

Erhan Alpay

Güven

Erdal Küçükkömürcü

Halise

Gonca Cilasun

Menekşe

Tülin Yazkan

Müge

Esra Kızıldoğan

Zehra

Cemre Öktem

Kavruk Ömer

Edip Tepeli

Melek

Beren Gençalp