Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm izleme linki!

Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Sefirin Kızı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Sefirin Kızı son bölümde neler oldu? Sefirin Kızı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Sefirin Kızı kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile izleyicilere nefes kesen anlar yaşatan Sefirin Kızı'nın yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Sefirin Kızı 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünür. Ancak Nare'nin ondan uzak durmasıyla kendini bambaşka soruların içinde bulur. Şüphelerinin peşine takılarak ondan saklanan tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarmaya başlayacaktır.

Güven'in artan baskısıyla Gediz ve Nare'nin evliliklerinin sır olarak kalması çok zor hale gelir. Aldıkları bir haberle Sancar ve Gediz en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Sonunda Sancar, Nare'nin Gediz ile evlendiğini öğrenir. Bu gerçekle nasıl başa çıkacağını bilemeyen Sancar'ın inandığı tüm değerler altüst olacaktır.

Evlilik haberi konakta da bomba etkisi yaratır. Melek büyük bir umutsuzlukla babasına sarılır. Baba kızın birbirlerine destek olmaktan başka çareleri yoktur. Nare, bugüne kadar yaşadıklarının üzerine bir de Sancar'ın özgürlüğü adına altına girdiği yükleri artık taşıyamaz. Hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için bir karar almalıdır. Herkes için yeni bir hayat ihtimali mümkün olacak mıdır?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FOTOĞRAFLARIİÇİN TIKLAYINIZ

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Başlama saati 20.00)

