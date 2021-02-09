Sefirin kızı nare öldü mü, ayrıldı mı? Nare diziden nasıl ayrıldı?
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Sefirin kızı nare öldü mü, ayrıldı mı? Nare diziden nasıl ayrıldı?

09.02.2021 00:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:15
Sefirin kızı nare öldü mü, ayrıldı mı? Nare diziden nasıl ayrıldı?

Sefirin Kızı dizisinde Nare Çelebi karakterini canlandıran Neslihan Atagül diziden ayrıldı. Nare karakterinin yerine başka bir oyuncu geldi. Peki Neslihan Atagül neden ayrıldı? Neslihan Atagül hastalığı mı var? Nare karakterini kim canlandıracak? Yeni gelen oyuncu kim?

Sefirin kızı nare öldü mü, ayrıldı mı? Nare diziden nasıl ayrıldı? Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi. Peki Sefirin kızı nare öldü mü, ayrıldı mı? Nare diziden nasıl ayrıldı?

SEFİRİN KIZI NARE DİZİDEN AYRILDI MI, ÖLDÜ MÜ?

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Sefirin Kızı dizisine devam edemeyeceğini açıklayan Atagül, '' Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere...'' ifadelerine yer vererek veda etti.

NARE DİZİDEN NASIL AYRILDI?

Star TV'nin ilgi çeken dizisi Sefirin Kızı başrol oyuncuları Neslihan Atagül Doğulu, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu oldukça dikkat çekiyor. Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Verdiği hızlı kilolar ve yaşadığı sağlık sorunları sonrasında 10 günlük sağlık raporu alan Neslihan Atagül, dizide yer alacak mı merak edilmişti ki diziden resmi bir açıklama geldi. İzleyiciler, gözlerini Sefirin Kızı'na çevrildi.

Hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi konulmuştu. Hızlı kilo veren ve durumu ağır olan Neslihan Atagül, bir süre ekranlarda görülemeyecek. Hastanede olan oyuncunun durumunun iyiye gitmesi bekleniyor. hayranlarını üzen bir diğer haberde Neslihan Atagül'ün Sefirin Kızından ayrılması oldu.

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