Sefirin Kızı dizisi hangi şehirde, ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Sefirin Kızı yurt dışı çekimleri nerede oldu?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi ülkede ve hangi ilde çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Sefirin Kızı dizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Muğla'nın Bodrum ilçesinde çekilmektedir. Dizinin yurt dışı çekimleri Montenegro (Karadağ)'da yapılıyor. Bunun haricinde yurt içi dizi çekimleri Bodrum'da gerçekleştirilmektedir.

SEFİRİN KIZI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sefirin Kızı dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da Star TV'de başlıyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Mavi birlikte daldıkları uykudan başka başka sabahlara uyanırlar. Sancar'ın kafa karışıklığı artarken, Mavi'nin tavrıyla aralarındaki gerilim de tırmanacaktır.

Halise ve Yahya'nın bebek konusundaki kararsızlığı, onları Dudu'nun hiç memnun olmayacağı bir yola sevk eder. Baba olmayı her şeyden çok isteyen Yahya, aklındaki şüpheyi silmeden devam edemeyeceğini fark eder. Elvan ise bebek haberinin konakta yarattığı etkiyle kendine bir düzen kurma yolunda ilk kararlı adımını atacaktır.

Melek'in kulübeye gitme isteğine Sancar artık kayıtsız kalamaz ve neden gidemeyeceklerini açıklamak zorunda kalır. Ancak Melek'in kulübede bir misafir oluşuna verdiği beklenmedik tepkiyle Melek'i Mavi ile tanıştırmak artık kaçınılmaz olmuştur.

Derdini de gizemini de gözlerinde taşıyan Mavi'nin yolu konağın başka bir üyesiyle daha kesişir. Artık sadece Sancar'ın değil konak halkının da bir numaralı merak konusu haline gelir.

Sancar, Nare adını ilk kez duyan Mavi'nin farklı bir yüzüyle tanışır. İkilinin karşılıklı inadı onları yepyeni bir serüvenin eşiğine bırakacaktır.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt