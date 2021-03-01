Sefirin Kızı canlı izle! Star TV Sefirin Kızı 42. yeni bölüm canlı izle! Sefirin Kızı yeni bölümde neler olacak? Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir. Sefirin Kızı 43. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 42. bölüm kesintisiz izle!

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek'in kendi ayaklarıyla dedesine gelişi Güven'in bunu fırsata çevirmeye çalışmasına neden olur. Konakta ise Melek'in yokluğu büyük bir kriz yaratır. Kızını bulmak için yollara düşen Sancar'ı Mavi de bir an olsun yalnız bırakmayacaktır.

Beklenmedik bir ziyaretçiyle Dudu'nun hayatı cehenneme dönmek üzeredir. Dudu tekrar güvende hissetmek için Yahya'yı sıkıştırmaya başlar. Halise ise öğreneceği bir gerçekle her şeyi daha da zorlaştıracaktır.

Mavi, Melek konusunda Sancar'a elinden gelen tüm desteği sunarken kendini Melek'in yanı başında bulmaktan da alıkoyamaz. Mavi ve Melek arasında gizli bir bağ inşa edilirken Sancar kızına iyi gelebilmek için her şeyi yapmaya kararlıdır. Müge de ona yardım eli uzatanların arasına katılır.

Diğer tarafta Melek'ten vazgeçmemeyi kafasına koyan Güven, gizli planının çarklarını döndürmeye başlamıştır bile. Sonunda bu planlarına Melek'in küçük kalbini de alet ederek bir oyun kurar. Bu oyun hem Melek'in hayatını hem de Mavi ve Sancar arasındaki bütün dengeyi değiştirecektir.

SEFİRİN KIZI 43. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 43. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya 1 Mart Pazartesi günü ekranlara gelecek.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaktığı kulübeyi Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır.

SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı, NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat ve Ozan Aksungur'un birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisidir. 36 bölüm dizide yer alan Neslihan Atagül, rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmış ve onun yerine Tuba Büyüküstün gelmiştir.