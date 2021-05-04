Sefirin Kızı Canlı izle! Star Sefirin Kızı 51. bölüm canlı izle! 4 Mayıs Sefirin Kızı full HD Canlı izle!

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SEFİRİN KIZI 51. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sancar, Mavi'den ve kızından ayrı geçirdiği zamanın acısını çıkarırken bir taraftan da hem Mavi'yi hem de Melek'i korumak için kalıcı bir çözüm arar. Doğum vaktinin de kapıya dayanması bu inziva hayatını Mavi için gittikçe riskli bir hale getirmektedir.

Sedat'ın eskisinden daha tehlikeli ve dengesiz tutumları Güven'in bile ondan kurtulmak istemesine neden olur. Ne var ki Sedat elindeki bilgilerle bu kez Güven'i sıkıştırır. Mavi'ye ulaşmak için ne kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin edememektedir.

Elvan, aklının ve kalbinin Yahya'ya karşı ne hissettiği konusunda aynı yerde durduğunu düşündüğü bir zamanda yeni bir Dudu sınavıyla karşılaşır. Bu sınavdan geçip geçemeyeceklerini ise Yahya'nın atacağı adımlar belirleyecektir.

Sancar ve Mavi'nin tüm işleri yoluna koyabileceklerini düşündükleri bir anda Sedat'ın beklenmedik hamlesiyle her şey tepetaklak olur. Mavi ve Melek'in hayatı tehlikeye girerken Sancar, onları kurtarabilmek için zamana karşı girdiği bu yarışı kazanabilecek mi?

SEFİRİN KIZI 51. YENİ BÖLÜMDE FRAGMANI İZLE!